- 1/25
- 2/25
- 3/25
- 4/25
- 5/25
- 6/25
- 7/25
- 8/25
- 9/25
- 10/25
- 11/25
- 12/25
- 13/25
- 14/25
- 15/25
- 16/25
- 17/25
- 18/25
- 19/25
- 20/25
- 21/25
- 22/25
- 23/25
- 24/25
- 25/25
لم يقتصر الحضور إلى مهرجان الجونة السينمائي على الظهور على السجادة الحمراء والظهور أمام الكاميرات فحسب، بل إن هناك فعاليات أخرى وأنشطة مارستها النجمات الحاضرات مُتخليات عن ملابسهن الرسمية واستبدلنها بأخرى كاجوال.
حضور الورش وممارسة الأنشطة الترفيهية والتقاط الصور التذكارية والجلسات النقاشية، كانت هي الأخرى ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.
وتستعرض "هُن" صور النجمات في الجونة السينمائي بعيدًا عن الأضواء:
وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء الخميس 19 سبتمبر، وتستمر حتى 27 من الشهر ذاته.
ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.
ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".
كانت هذه تفاصيل خبر بعيدا عن السجادة الحمراء.. ماذا تفعل النجمات في الجونة السينمائي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.