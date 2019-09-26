رغم بلوغها 76 عاما.. بريطانية تستعد لمباراة «كيك بوكسينج».. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رغم بلوغها الـ 76 من عمرها، إلا أن السيدة البريطانية جران بالدوين، تستعد لأول قتال لها في رياضة “الكيك بوكسينج”، ضد فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، وذلك في مباراة خيرية ستقام الشهر المقبل، وبهذا تعتبر السيدة أكبر لاعبة “كيك بوكس” في العالم.

وبحسب ما ذكره تقرير نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن جران بالدوين المولودة في اسكتلندا، تقوم بالتدريب لخوض أول قتال رسمي لها فى عالم “الكيك بوكسينج”.

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التقرير، أضاف أن السيدة جران ستخوض القتال على الرغم من معاناتها من التهاب المفاصل واستبدال ركبتيها، ودخلت جران بالدوين رياضة “الكيك بوكسينج” بعد وفاة زوجها في عام 2013.

السيدة البريطانية قالت في تصريحات لها: عندما فقدت بيتر لم أكن أرغب في التحدث إلى أي شخص، لم أكن أرغب في فعل أي شيء.. استغرق الأمر بضع سنوات لاستعادة ثقتي.

وأضافت: اقترح ابني أن أمارس رياضة ورأيت هؤلاء الناس في رياضة الكيك بوكسينج وفكرت، لماذا لا أجربها.