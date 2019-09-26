فتاة تذرف قطعا من الكريستال بدلا من الدموع.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في حالة نادرة ظهرت امرأة أرمينية تذرف عيونها عند البكاء ما يشبه البلورات الكريستال بدلا من الدموع المائية، مما جعل العلماء في حيرة بسبب هذه الحالة الغريبة.

ساتنيك كرازيان، البالغة من العمر 22 عاما، من منطقة شيراك، بدأت المعاناة من أعراض هذه الحالة منذ شهرين، حينما ظنت في البداية أن بعض الغبار أصابها في عينيها، عندما كانت في زيارة لطبيب الأسنان، إلا أن أفراد عائلتها شككوا في ذلك، وعزوا الأعراض للإصابة عينها بحطام صغير من الزجاج.

Advertisements

الشابة الأرمنية قالت: إنها تنتج ما يصل إلى 50 قطعة بلورية من عينيها كل يوم، وبحسب ما أوردته التقارير، فإن العديد من أطباء العيون لم يتمكنوا من تشخيص حالتها الغريبة أو علاجها، تاركين ساتنيك تعاني باستمرار من تلك الأعراض.

ساتنيك أضافت في تصريحات نقلتها صحيفة “سبوتنيك أرمينيا”: لقد تحولت أيامي إلى جحيم، مشيرة إلى أن بعض الأطباء رفضوا تصديقها، بينما وصف لها البعض الآخر قطرات العين أو المضادات الحيوية التي فشلت في التخفيف من حدة المشكلة.

وتم التواصل مع وزارة الصحة في أرمينيا بشأن هذه الحالة العجيبة لـ”دموع الكريستال”، حيث كشفت التقارير أن كبير أطباء العيون في الوزارة قابل الشابة مرتين، وأرسلت البلورات لتحليلها في محاولة لتشخيص ما أصابها.