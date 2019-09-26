الامارات | طالبات «الفن في المدارس» يمزجن الألوان ويبتكرن الكولاج

شكرا لقرائتكم خبر عن طالبات «الفن في المدارس» يمزجن الألوان ويبتكرن الكولاج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم ورشتين فنيتين، على مدار اليومين الماضيين، في إطار مبادرة «الفن في المدارس»، التي تهدف إلى توفير منصات فنية لطلبة المدارس في الإمارات، واكتشاف الموهوبين منهم وصقل قدراتهم بطرق وأساليب مبتكرة، تسهم في إعداد جيل مواكب لتطور الحركة الفنية عالمياً، ويثري المشهد الثقافي والفني في الدولة.

وأشرفت على الورشتين، اللتين نظمتا في مدرستي الخليج الوطنية الأولى، وهند بنت مكتوم الحكومية، الفنانة الإماراتية مهرة الفلاحي، وحملت الورشة الأولى عنوان «مزج ألوان الإكريليك»، وتعلمت الطالبات خلالها كيفية استخدام ألوان الإكريليك، ومزجها بتقنيات مختلفة لإنتاج أعمال فنية جميلة ذات مظهر رخامي لامع، كما تعرفن لاستخدامات هذه الألوان بطرق مختلفة لا تتطلب استخدام الفرشاة.

بينما حملت الورشة الثانية عنوان: «ابتكري كولاجك الخاص»، والتي دربت الطالبات على طريقة نسخ الصور ولصقها على خامات مختلفة، مثل: القماش، الخشب، المعادن، والأوراق السميكة باستخدام مادة الأستون. وطلبت المشرفة على الورشة من المشاركات إنشاء كولاج خاص بهن بتجميع صور مُختلفة، وإنشاء عمل مبدع وسط تفاعل من الطالبات اللاتي أنجزن أعمالاً مبتكرة، نفذن من خلالها ما تعلمنه من مهارات جديدة، وطرق فنية سلسة.

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من جهتها، قالت مديرة المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، المها البستكي، إن «مبادرة الفن في المدارس» تسهم في تطوير قدرات الطلبة الإبداعية، وتعزيز مهارات التواصل والتخيل والابتكار لديهم، مشيدةً بحرص حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، على استمرارية المبادرة التي تسهم في تنشئة جيل متمكن من أدواته، وقادر على مشاركة ثقافته وإرثه العريق مع شعوب العالم عبر الفن. وتابعت البستكي: «نأمل أن تصل المبادرة إلى أكبر عدد ممكن من المدارس، وأن تحقق الفائدة المرجوة منها في صقل المواهب واستكشاف فنانين موهوبين واعدين».

من جانبها، أعربت مهرة الفلاحي عن سعادتها بالمشاركة في مبادرة «الفن في المدارس». وقالت: «فخورة بأن أكون جزءاً من مبادرة تؤكد أهمية الفن ودوره في إلهام الطالبات وفتح آفاقهن على مجال جميل حافل بالإبداع والأساليب، خصوصاً أنهن في مراحل تعليمية مبكرة، لأن ذلك قد يؤثر في اختيار الطالبات واكتشاف شغفهن الخاص بالفن».

المها البستكي:

• «سمو الشيخة منال بنت محمد حريصة على تنشئة جيل قادر على مشاركة ثقافته، وإرثه العريق، مع شعوب العالم عبر الفن».