الامارات | مؤسّسا «إبدا».. قيّمان للجناح الوطني في «بينالي البندقية»

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسّسا «إبدا».. قيّمان للجناح الوطني في «بينالي البندقية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجناح الوطني لدولة الإمارات عن تعيين كلٍّ من وائل الأعور وكينيتشي تيراموتو قيّمين فنيين لمعرض الجناح الوطني المقام ضمن فعاليات بينالي البندقية 2020، بعد اختيارهما من بين مجموعة من المرشحين الذين لبّوا دعوة الجناح المفتوحة، وقدموا ما يقرب من 100 مشروع مقترح حول مفهوم التقييم الفني.

وتقوم فكرة معرض هذين المعماريين على سبر أغوار الملح، باعتباره مادة بناء محلية مستدامة واستخداماته الممكنة في تطوير أبنية مستدامة ضمن البيئة الصحراوية، كما هي الحال في دولة الإمارات.

وتُعد «إبدا للتصميم»، ومقرها دبي، مؤسسة عالمية متخصصة في الهندسة المعمارية وتنسيق المواقع والتصميم والتخطيط الحضري. وتشتهر بنهجها المبتكر في معالجة الجوانب المجتمعية والبيئية والاقتصادية والتكنولوجية ضمن المشروعات المعمارية، وطورت مجموعة بارزة من المؤسسات الثقافية المعروفة، من بينها «مركز جميل للفنون» بدبي وحي دبي للتصميم (d3) وحي ملتقى الإبداع في جدة.

Advertisements

من جهتهما، قال وائل الأعور وكينيتشي تيراموتو، القيّمان والمصممان المعماريان المؤسسان في «إبدا للتصميم»: «يرتكز مفهوم نهجنا على وضع تصاميم منسوجة من عناصر مختلفة، بما فيها الضوء الطبيعي والوقت والهيكل التصميمي والمنظر العام والهندسة المعمارية، ولا نكف عن الاستلهام من الظواهر الطبيعية والدروب التي يسلكها المعماريون الآخرون في محاولة منهم لاستكشاف تصاميم معمارية مستدامة تضرب بجذورها في أعماق السياق المحلي».

وأضافا: «فخوران باختيارنا قيّمين فنيين في الجناح الوطني لدولة الإمارات، ونشكر مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان لإتاحة هذه الفرصة لتوسيع نطاق أبحاثنا ودراساتنا داخل هذا الحوار العالمي البارز. ويُعد الملح مادة رائعة من حيث خصائصها الجيولوجية، كما أنه أحد أبرز الموارد الطبيعية المتوافرة بكثرة في الإمارات، وتحديداً في منطقة السبخة، التي تتشكل فيها سبخات الملح بفعل الطبيعة. ونتطرق من خلال معرضنا إلى الإمكانات الكامنة في هذه المادة البسيطة وطرق استخداماتها كمادة بناء محلية مستدامة».

من ناحيتها، قالت مدير الفنون والثقافة والتراث في مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، المفوّض الرسمي للجناح الوطني، خلود خلدون العطيات: إن «مهمة التقييم الفني في معرض الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية مسؤولية كبيرة تستدعي تحقيق التوازن بين تمثيل أفكار المنطقة وسرد قصص محلية غير معروفة، مع الالتزام بالموضوعات والحوارات العالمية ذات الصّلة التي تلقى صدىً واسعاً بين أوساط الجمهور بمختلف شرائحه في بينالي البندقية».

وأضافت «تتبنّى مؤسسة إبدا للتصميم نهجاً فريداً من نوعه يتسم بطابعه العالمي، كما أن مصمميها المؤسسين يمتلكان خبرات مهنية واسعة تمتد من طوكيو وحتى روتردام، بما يؤكد أنهما سيضيفان قيمة كبيرة وسيكشفان النقاب عن منظور جديد ضمن الحوار الممتد بين أطراف المشهد المعماري الإقليمي والعالمي، وكل ذلك بين جوانب معرض الجناح الوطني لدولة الإمارات».