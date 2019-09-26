الامارات | محمد بن زايد يعزي في وفاة السيد عبدالله الهاشمي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يعزي في وفاة السيد عبدالله الهاشمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، واجب العزاء في وفاة السيد عبدالله بن محمد الهاشمي، خلال زيارة سموه مجلس العزاء بمنطقة الكرامة في أبوظبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أبناء وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.