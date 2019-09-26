الامارات | حاكم الشارقة لـ «اتحاد الكتّاب»: استكملوا مسيرة حبيب الصايغ

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة لـ «اتحاد الكتّاب»: استكملوا مسيرة حبيب الصايغ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، في دارة الدكتور سلطان القاسمي، أعضاء مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات.

واستهل سموّه اللقاء، بالترحم على فقيد الساحة الأدبية والثقافية الكاتب حبيب الصايغ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، قائلاً: «نعزي أنفسنا ونعزي الأدباء والكتّاب والمثقفين الإماراتيين والوطن العربي بوفاة الكاتب حبيب الصايغ».

وثمّن سموّه جهود الفقيد في إثراء الساحة الثقافية بالكثير من الإصدارات والكتابات القيّمة، بالإضافة إلى جهوده في دعم الشؤون الأدبية ونشر الثقافة العربية ومناقشة القضايا الوطنية، داعياً أعضاء المجلس إلى استكمال مسيرة العطاء الثقافي والأدبي.

وبحث سموّه مع أعضاء مجلس الإدارة عدداً من الموضوعات الثقافية التي تعنى بالكتّاب الاماراتيين وسبل دعمهم وتوفير أفضل الخدمات والبيئات المحفزة لهم، وزيادة الأنشطة الثقافية والأدبية بما يخدم المثقفين والأدباء الإماراتيين.

وأكد سموّه على أهمية دعم الكتّاب الإماراتيين واكتشاف المواهب الأدبية، ودعم منشوراتهم والوصول بها إلى مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية.

Advertisements

كما دعا سموّه اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات إلى توسيع مجالات التعاون والتبادل الثقافي مع اتحادات الكتّاب في أقطار الوطن العربي، بما يسهم في تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب ودعماً للثقافة العربية.

من جهتهم، ثمّن أعضاء مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، ودعمه اللامحدود للأدباء والكتّاب الإماراتيين بالوصول للكاتب والمثقف الإماراتي إلى أفضل المستويات.

سلطان القاسمي:

• «ينبغي دعم الكتّاب الإماراتيين واكتشاف المواهب الأدبية ودعم منشوراتهم والوصول بها إلى مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية».

• «على اتحاد كتّاب الإمارات توسيع مجالات التعاون والتبادل الثقافي مع اتحادات الكتّاب في أقطار الوطن العربي».