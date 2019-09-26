الامارات | الإمارات إلى الفضاء.. مبارك على بلد اللامستحيل

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات إلى الفضاء.. مبارك على بلد اللامستحيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمثل حدث انطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة فضاء دولية، حدثاً على درجة كبيرة من الأهمية والخصوصية، ولهذا تحقق لها الحدث التاريخي صدى واسع على المستوى العربي، وبين أوساط النخبة الإماراتية التي تفاعلت بحماسة مع الحدث، واجتمعت على دعمه ومتابعته، باعتباره حدثاً استثنائياً ينضم إلى سجلات الإمارات التاريخية وإنجازاتها المتفردة، ومن احتفاءاتها الدائمة بالاكتشافات العلمية.. مثقفون وفنانون راهنوا عليها ودعموا سعي الإمارات إلى تكريس مرحلة جديدة من الطموح العربي القادر على تجاوز العقبات وصولاً إلى الفضاء، مؤكدين أن هذه الخطوة تأكيد على أن دولة الإمارات هي فعلاً بلد اللامستحيل.

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