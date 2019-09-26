الامارات | «كثير من لغط» شكسبير في أوبرا دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «كثير من لغط» شكسبير في أوبرا دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحمل مسرحية الكاتب ويليام شكسبير «كثير من اللغط حول لا شيء» التي تقدم على خشبة أوبرا دبي، أجواء تجمع ما بين الكوميدية المرحة والتفكير بجدية بشأن مسألة الشرف والسياسة داخل البلاط. تقع أحداث المسرحية في إيطاليا، وتتمحور قصتها حول زوجين من العشاق، بينديكيت وبياتريس وكلوديو وهيرو، إذ يدور بينهما الكثير من الجدالات الكوميدية من ناحية، وبعض الخطط الشريرة من ناحية أخرى، وسط مواقف ساخرة، ليستمتع المشاهد بقصص الحب وكيف يغير حياة الأشخاص بلغة شكسبير الرائعة.

في بداية العمل يدخل الثنائي بيندكيت وبياتريس في مشاجرات كلامية ظريفة ومرحة، إذ يعلن كل منهما عن كرهه للآخر وللحب، فيما نجد أنه بخلافهما يتميز الثنائي كلوديو وهيرو في كونهما زوجين لطيفين وخجولين ويحبان بعضهما كثيراً. يمكن القول بأن كلوديو وهيرو هما القوة التي تتصاعد من خلالها حبكة العمل، بينما الجدال بين بينديكت وبياتريس هو ما يجعل هذه المسرحية من أكثر مسرحيات شكسبير شهرة وجاذبية. تتطوّر العلاقات العاطفية في هذا العمل في إطار الطرافة والتعاطف، ولاسيما بين بينديكت وبياتريس، خصوصاً أن شكسبير ينقل علاقتهما من العداء إلى المحبة الخالصة والمودة بشكل تدريجي.

هيرو الضحية

وقالت الممثلة أديل جامز التي أدت دور هيرو، لـ«الإمارات اليوم»، إن الشخصية التي تقدمها تتميز بكونها فتاة بسيطة ولطيفة وقعت بحب الجندي كلوديو، وتصادم الكثير من الناس في المدينة وكذلك الأمير، منوهة بأن من تحبه يتميز بكونه صاحب شخصية غاضبة الى حد ما، خصوصاً أنه يسعى الى تخريب زواج الثنائي الآخر، وتكون هيرو ضحية كل ما يشعر به. واعتبرت أن ما يميز العمل هو المرح الذي يحمله، الى جانب البعد الإنساني في العلاقات.

صفات الشر

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وأوضح أدون سوب الذي يلعب دور كلوديو عن العمل، أنهم يقومون بالتحضير للعمل منذ الأحد من خلال البروفات اليومية التي تستغرق النهار بأكمله. ونوه بأنه يلعب دور الجندي العائد من الحرب، ولكن دوره يحمل الكثير من صفات الشر. لافتاً الى أن العمل يحمل الكثير من الميزات ولاسيما على صعيد اللغة، إضافة الى أن الديكور والملابس قد صمما خصيصاً لهذه النسخة، وكلها قدمت بناء على ما يحدث في إيطاليا في الستينات من القرن الماضي. ويحمل الديكور الموجود على المسرح أجواء الستينات بالإضافة الى الموسيقى التي ستقدم مباشرة، فالفرقة كلها تعزف على آلات موسيقية، وهذا يضيف الى أجواء العمل وإلى البعد التمثيلي الخاص بالشخصيات.

رؤية جديدة

وقال مخرج العمل ديريكت بوند، لـ«الإمارات اليوم»: «كتب شكسبير المسرحية منذ سنوات طويلة، ولكنها المرة الأولى التي تقدم فيها المسرحية في الشرق الأوسط بالإمارات، فهي من الإنتاجات المميزة، وسعيت إلى تقدمها برؤية جديدة، كما لو أنها لم تقدم في السابق». ولفت الى أن الجديد في هذه النسخة من العمل، هي الطريقة التي يتم فيها عرض الحب، خصوصاً انه عندما يقع الناس بالحب يعتقدون بأنه لم يحب أحد مثلهم في السابق، ولكن في الواقع قصص الحب تتشابه على مر العصور. ونوه بأنه عمل على إيجاد الخلفيات الصحيحة على المسرح لتقديم العمل برؤية معاصرة، فالعمل تدور أحداثه في إيطاليا، ويحمل سمات العصر الذي كتبت فيه خصوصاً من ناحية الموسيقى وهذا ما تم الحفاظ عليه، ولكن بتقديمه وفق رؤية مختلفة. ونوه بأن لغة شكسبير تتميز بكونها تحمل الكثير من البساطة أحياناً، ولكنها في كثير من الأحيان، تحمل المفردات الصعبة لأنها كتبت بالإنجليزية القديمة، فبعض النكات الموجودة بالعمل قد يصعب فهمها في الجيل الحالي، وهذا ما دفعنا للاستغناء عن بعضها في النص.

وحول السينوغرافيا التي وضعها على المسرح، نوه بوند، بأنه عمل مع مصمم خاص ليبتكر عالم مميز للأحداث، مع إيجاد الجانب الفني في الديكور، فالقطع الموجودة على المسرح تبدو كأنها جدران ولكنها في الواقع شفافة ويمكن رؤية كل ما يدور على المسرح من خلفها. أما تغيير الخلفيات مع المشاهد، فلفت الى أن هناك أكثر من 32 مشهداً في العمل، وأحياناً يدخل بعض التعديلات، وأحياناً لا يتم احداث أي تغيير، مع الإشارة الى أنه تم الاستغناء عن الستارة التي كانت تستخدم في العمل منذ القدم. ويقدم العمل 11 ممثلاً، ويلعبون 15 شخصية، اذ إنه يقوم البعض بلعب أكثر من شخصية. وأكد بوند أن مسرح أوبرا دبي يتميز بالمعدات في الخلفية، حيث إن التقنيات التي يحملها، تعد من الأبرز على الإطلاق.

المسرحية في سطور

كتب شكسبير هذه المسرحية بين عامي 1598 و1599، وهي تُعد من الأمال التي تعود لمنتصف مسيرته، ولكنها نشرت في عام 1623. وقدم العمل على مسارح عالمية، كما تم العمل على انتاج أول فيلم مأخوذ عن المسرحية باللغة الإنجليزية عام 1913، وكان فيلماً صامتاً، ثم قدمت مجموعة من الأفلام والإنتاجات التلفزيونية المأخوذة عنه باللغة الإنجليزية وبلغات أخرى ومنها الهندية والألمانية.