شاهد.. هند صبري تخطف الأنظار في أول ظهور لها بمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تألقت الفنانة هند صبري في أول ظهور لها على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي 2019، فستان بستايل كلاسيكي أنيق باللون الأسود، وتميز التصميم بقصة "الأوف شولدر"، وفاتحة ساق طويلة.

وأكملت إطلالتها باعتماد إكسسوارات ماسية مكونة من أقراط دائرية، وخواتم ناعمة، ونسقت مع الفستان مكياج بدرجات اللون الذهبي، مع تصفيفه شعر ويفي منسدل على الجانبين، واختارت كلاتش باللون الفضي.

وانطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثالثة، الخميس، في منتجع الجونة على شاطئ البحر الأحمر، بمشاركة 40 دولة يمثلها 80 فيلمًا ما بين روائي ووثائقي طويل وقصير. ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى حُلة، وبإطلالات تسرق عدسات الكاميرات وتخطف دائمًا الأنظار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تصميمات فساتينهن وبذلاتهم الراقية.

وقررت إدارة المهرجان الذي يستمر حتى الـ27 من سبتمبر الجاري، أن يكون فيلم الافتتاح هو "أد أسترا " للنجم العالمي براد بيت، ويشهد المهرجان عروضًا عالمية ودولية أولية لـ 14 فيلما، كما يشهد مجموعة من الفعاليات بينها ندوات وورش عمل وموائد مستديرة، ومعرض بمناسبة مئوية الكاتب والروائي إحسان عبد القدوس.