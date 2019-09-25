5 فوائد لتناول البلح الأسود.. يغذي الجسم ويحسن صحة القلب

يحتوي البلح الأسود أو التمر على العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل الحديد والكالسيوم والكبريت والمنجنيز والفوسفور، لذلك تناوله يعطي فوائد كثيرة لصحة الجسم، فهو بمثابة غذاء الروح.

وعرض موقع "ستايل كريز" عددا من الفوائد التي يعطيها البلح الأسود لجسم الإنسان:

يساعد على الهضم

يحتوي البلح الأسود على الألياف الغذائية القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، التي تساعد على تسهيل عملية الهضم عن طريق زيادة معدل الطعام الذي يمر عبر الجهاز الهضمي.

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زيادة الطاقة

البلح الأسود من الفواكه التي تمد الجسم بطاقة عالية إذ أنه غني بالكربوهيدرات المركبة والسكريات الطبيعية مثل السكروز والجلوكوز والفركتوز، لذلك يعتبر مصدرا للطاقة الفورية وطويلة الأمد.

تغذية الجسم

الفيتامينات والمعادن من العناصر التي يعطيها البلح الأسود للجسم، بجانب إنتاج خلايا الدم الحمراء، إذ أنه يحتوي على فيتامينات "أ وب1 وب2 وب3 وب5"، ومعادن مثل الحديد والنحاس والكالسيوم والمغنيسيوم والكبريت.

صحة القلب

من فوائد التمر أنه يحتوي على كميات منخفضة من الصوديوم وكميات عالية من البوتاسيوم، وتساعد في الحفاظ على نظام عصبي صحي وتقليل مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

بشرة صحية

يعتبر الجلد الجيد هو مؤشر على نمط الحياة الجيد والجهاز الهضمي الصحي، والبلح هو بديل فعال عن الكريمات والأقنعة والمراهم ذات الأساس الكيميائي.