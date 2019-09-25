والدة صلاح تطيب خاطره بعد تراجعه في "الأفضل".. و"ماجي" تسافر لتضع مولودها بإنجلترا

كشفت مصادر مقربة من عائلة لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني محمد صلاح، عن مكالمة هاتفية أجريت بين اللاعب العالمي ووالدته، لمواساته وتطييب خاطره بسبب عدم حصوله على أصوات من الجانب المصري في التصويت له على جائزة أفضل لاعب في العالم، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتابعت المصادر المقربة في تصريحها لـ"الوطن"، بأن ماجي صادق، زوجة محمد صلاح، غادرت قريتها نجريج، بمحافظة الغربية، مع بداية الشهر الجاري وسافرت إلى إنجلترا، حتى تضع طفلها الثاني، ويحصل على الجنسية الإنجليزية، بالإضافة إلى المصرية، ولأجل استكمال دراسة ابنتهما "مكة".

أزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة المصري

ويذكر أن أزمة جديدة نشبت بين محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، واللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الكرة المصري، على هامش جائزة "ذا بيست" 2019، لأفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب عدم التصويت له، ما جعله يحصل على المرتبة الرابعة.

بينما نفى أحمد عبد الله، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم المصري، عدم تصويت مصر في الاستفتاء الخاص باختيار أفضل لاعب في العالم "The beast".