في اليوم السابع من المهرجان.. "الريش" يتصدر إطلالات درة وأروى جودة وروزالين البيه

اعتمدت بعض الفنانات أثناء فعاليات اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائي، على "الريش" في تصميمات فساتينهن، منهن من أدخلت الريش بشكل بسيط في تصميم الفستان، ومنهن من صنعت الفستان كاملًا من الريش.

أروى جودة

أطلت الفنانة أروى جودة بفستان أسود، طويل، منفوش إلى حدٍ ما، وبدون أكتاف، واتسم الجزء العلوي بالفستان بأنه من خامة "الجليتر" اللامعة، وزيَّن الريش الجزء السُفلي من الفستان.

وارتدت الفنانة اكسسوارات بسيطة للغاية، وهي أقراط مستديرة الشكل، مع خاتم بيدها اليمنى.

درة

تألقت الفنانة التونسية درة أثناء تواجدها اليوم على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة، بفستان أسود، لامع، طويل، بدون أكتاف أو أكمام، وزينه الريش من على الكتف الشمال، كما اتسم بفتحة "هوليوود" الشهيرة التي كشفت عن ساقها.

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كما ارتدت الفنانة حذاء أسود اللون بكعبٍ عالٍ، مع حقيبة فضية ضغيرة الحجم، أما عن الإكسسوارات فارتدت درة طاقم فضي مُرصَّع بأحجار حمراء قاتمة، تكوَّن من "كوليه"، وحلق، وخاتم، وأسورة.

روزالين البيه

ارتدت الفنانة روزالين البيه، أثناء تواجدها اليوم في مهرجان الجونة السينمائي، فستانًا كاملًا من الريش الأبيض، قصيرا، وعاري الأكتاف.

كما حملت الفنانة حقيبة صغيرة بيضاء، مع حذاء بكعب عالٍ لونه "نيود"، أما عن الإكسسوارات، فارتدت الفنانة أكسسوارات بسيطة، مكونة من "كوليه" وأقراط، وخاتم بيدها اليمنى.

انطلاق مهرجان الجونة

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin"، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.