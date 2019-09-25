"تيشيرت وجيبة منفوشة".. تألق لقاء الخميسي مستمر في ليالي مهرجان الجونة

ما زالت الفنانات يحرصن على تألقهن في مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الثالثة، وفي الليلة السابعة من المهرجان الدولي، واتجهت الأنظار نحو الفنانة لقاء الخميسي على السجادة الحمراء.

وارتدت الفنانة لقاء الخميسي "تيشرت" أبيض اللون مكشوف البطن، وجيبة سوداء تل ذات بطانة باللون الأبيض، ممسكة "بورتفيه" ذو اللون الفضي.

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حفل افتتاح المهرجان

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، الخميس الماضي، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، لاقى ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.