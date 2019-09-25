مي عمر بإطلالة ساحرة في اليوم السابع من مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تألقت الفنانة مي عمر خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة بإطلالة خطفت الأنظار، إذ ارتدت فستان براق ضيق طويل باللون " baby rose"، وأتسم التصميم بقصة الكم الواحد، وطيات زينت الفستان بالكامل، واعتمدت حذام رفيع لإبراز منطقة الخصر، وتميز التصميم بفتحة جانبية طويلة، وذيل طويل.

وأكملت الإطلالة بتصفيفه الشعر المنسدل على الجانبين، واختارت إكسسوارات ماسية مكونة من أقراط طويلة، وإسوار ناعم.

وانطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثالثة، الخميس، في منتجع الجونة على شاطئ البحر الأحمر، بمشاركة 40 دولة يمثلها 80 فيلمًا ما بين روائي ووثائقي طويل وقصير. ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى حُلة، وبإطلالات تسرق عدسات الكاميرات وتخطف دائمًا الأنظار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تصميمات فساتينهن وبذلاتهم الراقية.

وقررت إدارة المهرجان الذي يستمر حتى الـ27 من سبتمبر الجاري، أن يكون فيلم الافتتاح هو "أد أسترا " للنجم العالمي براد بيت، ويشهد المهرجان عروضًا عالمية ودولية أولية لـ 14 فيلما، كما يشهد مجموعة من الفعاليات بينها ندوات وورش عمل وموائد مستديرة، ومعرض بمناسبة مئوية الكاتب والروائي إحسان عبد القدوس.