"بكعب شبه البيضة".. حذاء بوسي شلبي يثير السخرية بمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من خبراء الموضة من حذاء الإعلامية بوسي شلبي، التي ظهرت به على الـ"ريد كاربت" بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

ونسقت بوسي مع إطلالتها السوداء حذاء جلد نبيتي اللون، صنفه البعض ضمن أغرب الأحذية النسائية، لأنه تميز بالكعب المُزود بكورة بيضاء.

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر بوسي بهذا الحذاء الغريب، بل ارتدته سابقاً بتصميم الـ"بوت" خلال إحدى كواليس حلقات برنامجها ونشرت صورتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويتوفر حذاء بوسي بدار الأحذية العالمية "solacelondon Boots"، من متجر "ego" ويصل سعره حاليًا إلى 324 جنيه استرليني.