أبرز إطلالات النجمات في اليوم السادس من مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تحرص نجمات الفن خلال حضورهن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة على الظهور بإطلالات متنوعة وأنيقة تبرز أنوثتهن، ونجحت بعضهن في اختيار الفساتين المناسبة، بينما لم توفق بعضهن في اعتماد تصاميم تناسب شكل أجسامهن.

ويستعرض لكم "مصراوى" في الصفحات التالية أبرز إطلالات النجمات خلال اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي 2019.

-ليلي علوي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

تألقت الفنانة ليلي علوي خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بفستانًا لامعًا، مزين بالكامل بالحبيبات البراقة، بقصة الكاب المنسدل بكشاش عند الأطراف، بستايل مناسب لشكل جسمها، وتميز التصميم بقماش شفاف من الأسفل، بتوقيع مصمم الأزياء "حسين الجسمي".

وأكملت الإطلالة بإكسسوارت ماسية مكونة من خاتم ضخم، وأقراط ناعمة، ونسقت مع الفستان حقيبة مستطيلة الشكل من النحاس.

واختارت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل على الجانبين، مع مكياج ناعم باللون النيود، مع أحمر شفاه باللون الحيادي.

-غادة عادل بإطلالة غير موفقة وجريئة:

ارتدت الفنانة غادة عادل خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثالثة، فستانًا ميدي براقا باللون اللازوردي، بأكمام قصيرة منسدلة، واتسم الفستان بقصة صدر جريئة، الأمر الذي جعل إطلالتها غير موفقة خاصة مع وجود الكسرات عند منطقة البطن والخصر، إذ أبرز التصميم منطقة البطن بشكل واضح.

وأكملت الإطلالة بتصفيفه ذيل الحصان المنخفض مع ترك الغرة منسدلة على الجانبين، واعتمدت المكياج الناعم بألوان الكاشمير المائل للروز.

واختارت حقيبة كروس باللون الفضي، مع صندل باللون الأسود مزين بأربطة الكاحل، ونسقت مع الفستان إكسسوارات ماسية ناعمة مكونة من عقد، وأقراط كبيرة.

أثار فستان غادة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قصة الصدر الجريئة، وخاصة أنها اعتمدت لوك "الكب الساقط" قبل خلال حضورها حفل افتتاح المهرجان.

-هند صبري تتألق بالأسود:

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اختارت الفنانة هند صبري في أول ظهور لها في مهرجان الجونة السينمائي، فستان بستايل كلاسيكي أنيق باللون الأسود، وتميز التصميم بقصة "الأوف شولدر"، وفاتحة ساق طويلة.

وأكملت إطلالتها باعتماد إكسسوارات ماسية مكونة من أقراط دائرية، وخواتم ناعمة، ونسقت مع الفستان مكياج بدرجات اللون الذهبي، مع تصفيفه شعر ويفي منسدل على الجانبين، واختارت كلاتش باللون الفضي.

-يسرا تتألق بفستان براق:

اختارت يسرا فستان باللون الأزرق، وتميز التصميم بالحبيبات البراقة والترتر اللامع باللون الذهبي المتناثر بشكل عشوائي على الفستان بالكامل، وأتسم الموديل بصيحة الأكمام الواسعة المزينة بالكشاكش، وقصة الصدر على شكل حرف "V".

واختارت تصفيفه الشعر الناعم المنسدل، مع مكياج ناعم ركزت فيه على إبراز العيون برسمة السيموكى، مع أحمر شفاه حيادى، ونسقت مع الإطلالة مع إكسسوارات ناعمة باللون الذهبي مكونة من أقراط كبيرة.

-بشري تتألق بلوك ساحر:

تألقت بشري بفستان باللون الأسود مكون من توب مكشوف عند منطقة الصدر بقصة "الأوف شولدر"، بدون أكمام وتنورة واسعة متعددة الطبقات بدرجات الرمادي ومزينة بطبعات الورد صغير الحجم باللون الأبيض وفروع باللون الأسود.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش مزين بشراشيب باللون الأسود، واعتمدت إكسسوارات ماسية مكونة من عقد يحتوي على حجر باللون الأسود وإسوار ناعم.

واختارت مكياج قوي وركزت على رسمية العين السموكي وأحمر شفاه نيود مع تصفيفة شعر ويفي منسدل مناسب لقصة الفستان.

-شيرين رضا تتألق بلوك ناعم:

اختارت شيرين فستان ميدي بدرجات الأسود والرمادي واتسم الفستان بقصة كب بدون أكمام، مزين بالكامل بالخطوط عرضية بلوني الأبيض والذهبي ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الرمادي وإكسسوارات مكونة من خاتم حجر كبير بنفس لون الفستان وأقراط مناسبة لقصة الفستان من الأعلى.

واعتمدت تصفيفة الشعر المرفوع والمنسدل للخلف، وتركت الغرة بشكل عشوائي، واختارت مكياج بالألوان الترابية الناعمة، وصندل باللون الميتاليك.