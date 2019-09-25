"ريد كاربت الجونة": شيرين رضا وليلى علوي بإطلالة جذابة.. وبشرى تحتضن خالد أنور

خطفت الفنانات ليلى علوي وشيرين رضا وبشرى الأنظار اليوم، بإطلالتهمن على السجادة الحمراء ضمن فعاليات اليوم السابع من الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

ليلى علوي

أطلت الفنانة ليلى علوي اليوم على الـ"رد كاربت" بفستان محتشم، طويل، أحمر، ذو أكمام، ومنفوش إلى حدٍ ما.

وظهرت الفنانة بحقيبة سوداء اللون، وصغيرة، كما ارتدت طاقما من الاكسسوارات تكون من "كوليه" فضي اللون ولامع، مع حلق طويل إلى حدٍ ما، وأسورة، وخاتم فضي.

شيرين رضا

تألقت الفنانة شيرين رضا بفستان متوسط الطول، من قشر السمك، انقسم إلى لونين، من الجهة العلوية لونه أبيض، أما من الجهة السفلية لونه نحاسي فاتح، وبه فتحة من الظهر.

كما ارتدت الفنانة "صندل" نحاسي اللون، لامع، بكعبٍ عالٍ، وحملت حقيبة متوسطة الحجم، نحاسية اللون أيضًا.

Advertisements

بشرى

ظهرت الفنانة بشرى اليوم على السجادة الحمراء، مرتدية فستان طويل، منفوش، أبيض اللون، وبه نقشة باللون البنفسجي حول منطقة الخصر، واتسم بأنه بدون أكتاف وعاري من جهة الصدر.

كما ارتدت الفنانة حلق طويل فضي اللون، وحقيبة فضية صغيرة.

وقابلت الفنانة بشرى الفنان الصاعد خالد أنور بحفاوة أثناء تواجدها على الـ"رد كاربت"، وأمام أعين المصورين والكاميرات، قبلته واحتضنته والتقتطت معه بعض الصور.

انطلاق مهرجان الجونة

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin"، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.