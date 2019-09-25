فيديو.. حلا وهنا ورشا شيحة يجذبن الأنظار برقصة في حفل نهاري بالجونة

تستمر فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بحضور الفنانات وتألقهن، ومن بينهن الأخوات الثلاثة حلا وهنا ورشا شيحة، اللاتي حرصن على التواجد منذ حفل الافتتاح الذي كان في الخميس الماضي.

وعبر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر من خلاله الأخوات الثلاث، وهن يرقصن خلال إحدى الحفلات النهارية، وكن يرتدين فساتين صيفية بألوان متعددة، وفي لقطة أخرى من الفيديو، أظهرت تجمع الأخوات الثلاث في أحد المطاعم، بينما كانت تغني الفنانة هنا شيحة "يا ترى" للمطرب بهاء سلطان.

وكانت الفنانة حلا شيحة شاركت للمرة الأولى في مهرجان الجونة السينمائي، وتألقت خلال حفل الافتتاح بفستان أبيض دون أكمام، طويل لها فتحة جانبية قصيرة، مع شعر أسود "ليس" منسدل، ومكياج بسيط.

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حفل افتتاح المهرجان

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، الخميس الماضي، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، لاقى ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.