بسبب فيديو من الجونة.. بشرى ترد على متابعة انتقدتها: "مش عاجبك فيه غيرك كتير"

تعرضت الفنانة بشرى، للانتقاد من قبل إحدى متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ما دفعها للرد عليها.

وكانت بشرى نشرت مقطع فيديو مجمع أثناء مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي المنعقد حاليًا في دورته الثالثة، وتضمن الفيديو لقطات تكشف عن بداية يومها، بداية من وضعها للمكياج، ومن ثم حضور عروض الأفلام والندوات وغيرها من التفاصيل المتعلقة بمشاركتها في المهرجان الدولي.

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وعقب نشر مقطع الفيديو الذي حاز على ما يزيد من 20 ألف مشاهد، تلقت الفنانة بشرى عدد من تعليقات متابعيها، كان من ضمنهم الانتقاد الذي جاء من متابعة، فعلقت قائلة: "سم"، لترد عليها الفنانة بشرى: "لو مش عاجب حضرتك في غيرك كتير حابين.. ياريت نوسع السكة لزمايلنا.. لو هنا سم داخلين ليه على الأكاونت ده.. أظن واضح من اسم الأكاونت هو بتاع مين و مش سر ولا حاجة".

افتتاح مهرجان الجونة

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الخميس الماضي، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.