جيسيكا عازار تنفي زواجها من وائل كفوري: "بحبه وبحترمه بس إحنا أصحاب"

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نفت الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار، زواجها من الفنان وائل كفوري، خلال لقائهما مع قناة "وان تي في".
وقالت "عازار"، إنها لا تعرف مصدر تلك الشائعة، مضيفة: "آخر فترة الناس بيشوفنا كتير مع بعض، فحبوا يتسلوا بأخبار وروايات غير حقيقية"، لافتة إلى أن البعض اختلق الشائعة لكونها عزباء، في ظل طلاق الفنان اللبناني.
وتابعة الإعلامية: "إحنا أصحاب، وباقين أصحاب، أنا بحبه وبحترمه بس.. وإحنا ما تزوجنا".
مصدر يؤكد لـ"الوطن" عدم ارتباط الثنائي
وفي 18 سبتمبر الجاري، نفى مصدر مقرب من الفنان وائل كفوري والإعلامية جيسيكا عازار، شائعة ارتباطهما، وذلك عقب أشهر من انفصاله عن زوجته أنجيلا بشارة.
وقال المصدر لـ"الوطن"، إن الثنائي استقبلا الشائعة بالضحك، مؤكدا أن عازار من الأصدقاء المقربين لكفوري، ولا يوجد بينهما علاقة حب، موضحا: "الناس ما عم بتصدق إنه في ناس متفاهمين وبحترموا بعض، بدون ما يكونوا مرتبطين".
وأشار إلى أن الإعلامية تواجدت حينها حاليا في العاصمة الفرنسية باريس، بعد أيام من حضورها عيد ميلاد المطرب اللبناني، الذي شهد حضور مجموعة كبيرة من الفنانات، لافتا إلى أن كفوري يمكث في بلده حاليا، مختتما: "كل واحد مشغول منهم بحياته الخاصة، ولو كانوا ارتبطوا لسافر معها".
إعلان طلاق وائل كفوري
كانت الإعلامية ريما نجيم، التي تعد من أصدقاء كفوري المقربين، أعلنت نبأ انفصاله عن زوجته رسميا، قائلة: "أعلن رسميا أن وائل كفوري هو رجل مطلق رسميا على الورق، وكفى هذه الحملة غير المبررة هو عنده عيلة، وزوجة سابقة علاقتهم منيحة، وبنتين زي القمر".
وأضافت "نجيم"، أنها أعلنت الأمر بناء على رغبة وائل كفوري نفسه، متابعة: "هو حسمها وقالي احسميها على الهواء، وأنا بشكرك على ثقتك ومحبتك".
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