ريهام سعيد عن أناقة درة: "يخرب بيت جمالك.. عقدتيني"

عبرت الإعلامية ريهام سعيد عن إعجابها باختيار الفنانة درة لأزيائها، إذ نشرت صورة مجموعة لأزياء الفنانة التونسية، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت ريهام سعيد على الصورة المجمعة: "يا شيخة حرام عليكي.. يخرب بيت جمالك عقدتيني.. برافو على الذكاء وبرافو على الرقي والشياكة بعدتي عن الابتزال لأنك واثقة في نفسك.. برافو على الجمال.. أنتي جميلة وشيك أوي أوي".

وتلقت الإعلامية ريهام سعيد العديد من تعليقات متابعيها، كان من ضمنها: "هي وصبا مبارك أحلى إطلالات بالمهرجان وعامة درة دايمًا شيك وحلوة والست الواثقة من نفسها ونفسيتها سوية تقول على غيرها حلوة برافو عليكي أحي فيكي رقيك"، وردت عليها الإعلامية ريهام سعيد قائلة: "أيوة صح صبا تجنن كمان".

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وخطفت الفنانة التونسية درة، الأنظار منذ ظهورها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثالثة، حيث ارتدت فستان "دوبل كلوش فوشيا".

افتتاح مهرجان الجونة

وانطلقت فعاليات "الجونة السينمائي" في دورته الثالثة، الخميس الماضي، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك في المهرجان 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.