متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انطلق أسبوع الموضة أمس اللاثاء في باريس، حيث شهد اليوم الافتتاحي عروض مدرجات أشهر الماركات الفرنسية مثل ديور وسان لوران، وبطبيعة الحال اجتاح عشاق الموضة شوارع العاصمة الفرنسية بإطلالات مميزة تعكس الأناقة الفرنسية، كما كانت إطلالات النجمات الحاضرات في الصفوف الأمامية أنيقة وجذابة.
وفي عرض ديور، تواجدت في الصف الأمامي النجمة المخضرمة جوليان مور وسفيرة الدار الفرنسية جينيفر لورانس، إلى جانب العديد من أيقونات الموضة الشهيرة مثل إيزابيل هوبرت ومونيكا بيلوتشي وبيانكا جاغر.
وفي الوقت نفسه، شهد عرض سانت لوران حضور النجمة زوي كرافيتز والسوبر موديل كيت موس إلى جانب شارلوت كاسيراغي والممثلة الفرنسية الأسطورية كاثرين دينوف.
كانت هذه تفاصيل خبر بينهن جوليان مور وكيت موس.. نجمات يتصدرن إطلالات أسبوع باريس للموضة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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