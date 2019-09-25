بينهن جوليان مور وكيت موس.. نجمات يتصدرن إطلالات أسبوع باريس للموضة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انطلق أسبوع الموضة أمس اللاثاء في باريس، حيث شهد اليوم الافتتاحي عروض مدرجات أشهر الماركات الفرنسية مثل ديور وسان لوران، وبطبيعة الحال اجتاح عشاق الموضة شوارع العاصمة الفرنسية بإطلالات مميزة تعكس الأناقة الفرنسية، كما كانت إطلالات النجمات الحاضرات في الصفوف الأمامية أنيقة وجذابة.

وفي عرض ديور، تواجدت في الصف الأمامي النجمة المخضرمة جوليان مور وسفيرة الدار الفرنسية جينيفر لورانس، إلى جانب العديد من أيقونات الموضة الشهيرة مثل إيزابيل هوبرت ومونيكا بيلوتشي وبيانكا جاغر.

وفي الوقت نفسه، شهد عرض سانت لوران حضور النجمة زوي كرافيتز والسوبر موديل كيت موس إلى جانب شارلوت كاسيراغي والممثلة الفرنسية الأسطورية كاثرين دينوف.