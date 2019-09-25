صور.. ريهام عبدالغفور تحتفل بقصة شعرها الجديدة: "زي العيال"

عبرت الفنانة ريهام عبد الغفور عن سعادتها الكبيرة، بالشكل الجديد الذي ظهرت خلاله، بعد تغيير قصة شعرها. Advertisements ونشرت "ريهام"، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت خلالها، "وأنا فرحانة بقصة ولون شعري الجديد زي العيال". وكانت الفنانة ريهام عبد الغفور، شاركت في موسم رمضان الماضي، في مسلسل "زي الشمس" مع الفنانة دينا الشربيني، وأحمد السعدني، سوسن بدر، أحمد داود، الذي حقق مشاهدة عالية من خلال أحداثه المشوقة.

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