صورة مع غادة عادل ورقصة مع شيرين رضا.. تامر حبيب "الحب كله" في مهرجان الجونة

"البهجة" هي أكثر ما يميز الفنان والسيناريست تامر حبيب، خلال مشاركته في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، والمقام في المدينة، وظهر "تامر" في أكثر من مشهد مع عدد مختلف من الفنانات، إحداهن رقص معها والأخرى اصطحبها على "الرد كاربت"، ليصبح بذلك هو "حبيب البنات" في مهرجان الجونة.

تامر حبيب ومنى زكي

ظهر الثنائي معا على السجادة الحمراء خلال فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، وارتدت منى زكي فستانا من اللون الأبيض مصنوع من الريش، ولفتت إليها كثير من الأنظار بسبب أناقتها، وكان هذا هو أول لقاء لتامر حبيب مع نجمات الفن في الجونة.

رقصة تامر حبيب وشيرين رضا

كان أول ظهور مبهج تحدثت عنه جماهير السوشيال ميديا، عندما ظهر تامر حبيب مع الفنانة شيرين رضا، يؤدون رقصة أمام أحد الأسواق، وانتشر الفيديو بشدة بين رواد "السوشيال ميديا"، معلقين "نفسك لما تكبر تبقى شيرين رضا وتامر حبيب".

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تامر حبيب وغادة عادل

اصطحب السيناريست تامر حبيب الفنانة غادة عادل، على السجادة الحمراء، ولم يتركها تدخل بمفردها، وتداول رواد "فيس بوك"، صورهما حيث ارتديا ملابس بنفس الألوان تقريبا هو الأزرق الزهري، ولعل فستان غادة عادل القصير هو أكثر ما لفت النظر بسبب جرأته.

مهرجان الجونة

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin"، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.