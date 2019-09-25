مي سليم: "أنا رايحة الجونة.. عاوزة أسمع كلمة على الفستان"

أحدثت فساتين بعض الفنانات، حالة من السخرية والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مهرجان الجونة، وذلك بسبب بعض الإطلالات التي طُرزت بـ"الريش"، ولكن نجمات الفن تعاملن بمرونة مع متابعيهن، ووضعن الأمر في إطار المزاح.

الفنانة مي سليم كان لها موقف مختلف، وهو ما عبرت عنه بطريقتها الخاصة، من خلال تغريدة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وغردت "مي" بشكل ساخر، "أنا رايحة مهرجان الجونة مش عاوزة أسمع كلمة على الفستان فاهمين".

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وكانت تشابهت لمسات بعض الفنانات في اختيار فساتينهن، المزودة بالريش الأبيض، كانت أولهن الفنانة منى زكي، التي ارتدت فستانا أبيض منفوش أشبه بفساتين الزفاف، تميز بأنه شفاف كشف عن أجزاء من جسدها، ومزود بالريش الأبيض، من الجهة العلوية، ومن الأسفل.