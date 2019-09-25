ليلى علوي تعود شابة بإطلالة ملكية ساحرة في الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نرمين الجلاد:

تألقت الفنانة ليلي علوي خلال حضورها فعاليات مهرجان "الجونة" السينمائي في دورته الثالثة، بفستانٍ لامعٍ، مزين بالكامل بالحبيبات البراقة، بقصة الكاب المنسدل بكشاش عند الأطراف، بستايل مناسبٍ لشكل جسمها، وتميز التصميم بقماش شفاف من الأسفل، بتوقيع مصمم الأزياء "حسين الجسمي".

وأكملت الإطلالة بإكسسوارات ماسية مكونة من خاتم ضخم، وأقراط ناعمة، ونسقت مع الفستان حقيبة مستطيلة الشكل من النحاس.

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واختارت تصفيفة الشعر الويفي المنسدل على الجانبين، مع مكياج ناعم باللون النيود، مع أحمر شفاه باللون الحيادي.

وانطلقت فعاليات مهرجان "الجونة" السينمائي في نسخته الثالثة، الخميس، في منتجع الجونة على شاطئ البحر الأحمر، بمشاركة 40 دولة يمثلها 80 فيلمًا بين روائي ووثائقي طويل وقصير. ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى حُلة، وبإطلالات تسرق عدسات الكاميرات وتخطف دائمًا الأنظار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تصميمات فساتينهن وبذلاتهم الراقية.

وقررت إدارة المهرجان الذي يستمر حتى الـ27 من سبتمبر الجاري، أن يكون فيلم الافتتاح هو "أد أسترا " للنجم العالمي براد بيت، ويشهد المهرجان عروضًا عالمية ودولية أولية لـ14 فيلما، كما يشهد مجموعة من الفعاليات بينها ندوات وورش عمل وموائد مستديرة، ومعرض بمناسبة مئوية الكاتب والروائي إحسان عبدالقدوس.