عروس تدخل القفص الذهبي بزفة كلاب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت سيدة أيرلندية بزفافها ولكن بطريقة خاصة جدا وغريبة.

سامانثا كيلي البالغة من العمر 33 عامًا، عندما تزوجت من رونان صاحب الـ 32 عامًا، أخبرته بأنها تريد أن تشارك كلابها الثمانية يوم زفافها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “مترو” البريطانية، فإن سامانثا كانت تمتلك ثلاثة كلاب عندما التقت برونان قبل خمس سنوات، وخلال فترة ارتباطهما، أضافا خمسة كلاب جديدة، كانا قد أنقذاها، وفي اليوم المنتظر، شاركت الكلاب الثمانية في الحفل.

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وقُدّمت الكلبة لويزا البالغة من العمر 17 عامًا، وهي عمياء، بمثابة باقة الورد إلى سامانثا، وسارت بها على الممر في منزل العائلة في لوغانمور كورت في مقاطعة لوث في أيرلندا، بينما كان لكل من الكلاب السبعة دور في العرض أمام الضيوف.

سامانثا قالت: كلابنا الثمانية هي من العائلة، لهذا السبب أردناها معنا في يوم زفافنا.. لا نريد إنجاب أطفال، نحن نفضل الكلاب، فهي كالأطفال.

وتبنى الزوجان الكلاب من جميع أنحاء أيرلندا، وبنيا لها حديقة، وعملا من أجل مساعدة الكلاب المحتاجة والمصابة بإعاقة، كما وفّرا رعاية على مدار 24 ساعة للكلاب، واستخدما مربية للحيوانات الأليفة لترعاها في غيابهما.