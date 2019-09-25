غادة عادل تنشر صورتها بـ"الفستان الأزرق": عندما تظن أن الكاميرات.. لن ترصدك

عبر خاصية "أستوري" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، نشرت الفنانة غادة عادل صورتها بالفستان "المثير للجدل"، الذي أطلت به مساء أمس، خلال حضورها العرض الخاص لـ"فيلم نورا تحلم"، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

وعلقت "غادة" على الصورة بكلمات مقتضبة باللغة الإنجليزية، قائلة: "عندما تظن أن عدسات الكاميرات لا ترصدك"، مرفقة صورتها بفستان أزرق اللون، مصنوع من الساتان، والذي تميز بأنه مكشوف الصدر، وغير منقوش، كما أنه متوسط الطول.

وكانت غادة عادل تصدرت محركات البحث، خلال الساعات الماضية، عقب ظهورها بالفستان الأزرق.

ردود الأفعال الغاضبة على "سوشيال ميديا"

على مدار الساعات الماضية، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، صور الفنانة بالفستان الأزرق، وسط آلاف التعليقات، أبرزها: "الفستان مفتوح ومكشوف أوي"، و"الإطلالة وحشة أوي بجد"، و"أنتي جميلة في كل أحوالك، بس بلاش تلبسي حاجة مفتوحة كده".

Advertisements

افتتاح مهرجان الجونة

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، الخميس الماضي، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك في المهرجان 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.