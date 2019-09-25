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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - التقطت عدسات الباباراتزي صور المُحامية العالمية من أصولٍ لبنانية يوم أمس الثلاثاء بينما كانت تتجوّل في شوارع ولاية نيويورك المُزدحمة.
وعلى الرّغم من درجات الحرارة المُرتفعة نسبيًا في خريف هذا العام على غير العادة، اعتمدت كلوني إطلالة خريفية كلاسيكية أنيقة للغاية، تألّفت من جاكيت بلون أخضر النيون وصل سعره إلى 2,690 دولارًا، نسقته مع تنورة مُطابقة بسعر 990 دولارًا، اختارتهما من علامة بيربري، لتصل تكلفة زيّ أمل إلى 3,700 دولار، من دون الحقيبة والكعب العالي.
وأكملت أمل إطلالتها بارتداء بلوزة لونها بيج أسفل الجاكيت، وانتعلت في قدميها حذاءً جلديًا لامعًا لونه بيج باهت، وحملت حقيبة توت سوداء.
ولم يُعرف سبب تواجد أمل في ولاية نيويورك الأمريكية، لكن خمّنت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأنّها هُناك لكي تحضر حدث الجمعية العامة للأمم المتحدة السنويّ، خصوصًا وأنها حضرته أكثر من مرّة في السّابق.
يُذكر أنّ أمل كلوني كانت دعمت زوجها الممثل العالمي جورج كلوني في مؤتمرٍ عُقد في لندن منذ أيّامٍ قليلة، تحدّث من خلاله عن الأوضاع في جنوب السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر أمل كلوني تتوجّه إلى العمل بـ"إطلالة خضراء" باهظة الثمن.. شاهدي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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