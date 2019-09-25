من السبعينيات للسجادة الحمراء.. نجمات مهرجان الجونة يتألقن بـ"الشارلستون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

حرصت نجمات الفن بمهرجان الجونة في دورته الثالثة على مواكبة أحدث صيحات الموضة والأزياء، ومستحضرات التجميل، وذلك للظهور بشكل معاصر وأنيق ينبض بالحيوية والأنوثة على "الريد كاربت".

واختارت بعضهن موديل "الشارلستون" الواسع الذي عاد بقوة من فترة السبعينيات، ليتصدر أحدث صيحات الموضة لعام 2019-2020.

غلب على تصميمات النجمات اللاتي اعتمدن على "الشارلستون" في إطلالتهن بالجونة، درجات ألوان الباستيل وألوان قوس قزح والباردة، مثل؛ الفنانة درة ومي عمر و منى زكي، وصبا مبارك، وجميلة عوض.

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جاء تصميم الشارلستون الذي نُفذ بطريقة عصرية في أغلب إطلالتهن على هيئة "جامبسوت"، واستخدم التطريزات اللامعة والشراشيب والسلاسل الطويلة، كما زين الريش بعض تلك التصاميم.

وتميز "الشارلستون" على الريد كاربت خامة الموسلين البليسيه والدانتيل والحرير المطرّز والبروكار والتافتا، مزيج من الأنوثة والجابية.

وتتواصل فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان الذي يقام بمنتجع الجونة على شواطئ البحر الأحمر في الفترة من 19 وحتى 27 من سبتمبر الجاري بمشاركة وفود من 40 دولة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى حُلة، وبإطلالات تسرق عدسات الكاميرات وتخطف الأنظار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.