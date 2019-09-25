درة بفستان قديم في مهرجان الجونة.. ارتدته راقصة باليه سابقا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

لفت انتباه الكثيرين، إطلالات نجمات الفن على السجادة الحمراء ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 2019 بدورته الثالثة، وتنوعت الإطلالات التي خطفت الأنظار وعدسات الكاميرات، ومن بين هذه النجمات الفنانة درة التي تشتهر بأناقتها وسحرها الخاص.

لكنّ درة ارتدت فستانًا من تصميم اللبناني العالمي زهير مراد باللون الأسود خلال احتفاليات المهرجان، مشابهًا إلى حد كبير للفستان التي اختارته راقصة الباليه العالمية والممثلة الأمريكية ميستي كوبلاند، والذي ارتدته خلال مهرجان الفنون أوبرا ميتروبوليتان بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

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والفستان كان باللون الأسود وبدون أكمام، وتميز تصميمه بفتحات من جانبي الخصر، وتنورة منفوشة تحتوي على طيات مليئة بالطبعات والنقوش، وفتحة صدر على حرف v.

وتتواصل فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان الذي يقام بمنتجع الجونة على شواطئ البحر الأحمر في الفترة من 19 وحتى 27 من سبتمبر الجاري بمشاركة وفود من 40 دولة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى حُلة، وبإطلالات تسرق عدسات الكاميرات وتخطف الأنظار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.