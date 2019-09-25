محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

ارتدت الفنانة غادة عادل خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثالثة، فستانًا ميدي براقا باللون اللازوردي، بأكمام قصيرة منسدلة، واتسم الفستان بقصة صدر جريئة، الأمر الذي جعل إطلالتها غير موفقة خاصة مع وجود الكسرات عند منطقة البطن والخصر، إذ أبرز التصميم منطقة البطن بشكل واضح.

وأكملت الإطلالة بتصفيفه ذيل الحصان المنخفض مع ترك الغرة منسدلة على الجانبين، واعتمدت المكياج الناعم بألوان الكاشمير المائل للروز.

واختارت حقيبة كروس باللون الفضي، مع صندل باللون الأسود مزين بأربطة الكاحل، ونسقت مع الفستان إكسسوارات ماسية ناعمة مكونة من عقد، وأقراط كبيرة.

أثار فستان غادة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قصة الصدر الجريئة، وخاصة أنها اعتمدت لوك "الكب الساقط" قبل خلال حضورها حفل افتتاح المهرجان.

وتتواصل فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان الذي يقام بمنتجع الجونة على شواطئ البحر الأحمر في الفترة من 19 وحتى 27 من سبتمبر الجاري بمشاركة وفود من 40 دولة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى حُلة، وبإطلالات تسرق عدسات الكاميرات وتخطف الأنظار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

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كانت هذه تفاصيل خبر غادة عادل بإطلالة جريئة في اليوم السادس من مهرجان الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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