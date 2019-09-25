أفضل أنواع الأيلاينر تناسب ميزانيتك

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 سبتمبر 2019 05:16 مساءً - الأيلاينر من أدوات المكياج التي لها حساسية خاصة، فالأيلاينر ذو الرسمة المميزة لا يحتاج فقط ليد محترفة، بل ولنوع جيد أيضًا، لهذا تتأنى الصبايا قبل شراء ماركات الأيلاينر المختلفة.
ولكي تحلي المعادلة الصعبة في أن تستخدمي الأيلاينر الجيد، وبالوقت نفسه يناسب ميزانيتكِ، إليكِ أفضل أنواع الأيلاينر التي تناسب ميزانيتكِ.
NYX Professional Makeup Matte Liquid Liner
المميز بهذا الأيلاينر أنه يناسب كل الصبايا المبتدئات والمحترفات، له فرشاة رفيعة تُسهّل عليكِ التحكم به، ورسم الشكل الذي يعجبكِ. وسعره تقريبًا 7.50$.
L'Oréal Infallible Super Slim Liquid Eyeliner
لكل صبيّة تعاني مشكلة طباعة الأيلاينر على الجفن العلوي، فهذا الأيلاينر من لوريال هو الأنسب لكِ، بخاصة مع سعره الرخيص الذي يحتوي على $8.99.
Magic Marc'er Liquid Eyeliner
هذا الأيلاينر معروف بلمسته المترفة، فهو يتميز بقوته ونعومته بالوقت نفسه، كما أنه يدوم معكِ لساعات طويلة، وسعره مناسب لخصائصه المميزة $30.00.
Intense Longwear Eyeliner Pen
هذا الأيلاينر أيضًا مناسب للصبايا المتبدئات، مع فرشاته الناعمة، التي تُسهّل عليكِ عمل الرسمة التي ترغبين بها، ويتراوح سعره حوالى $35.00.
إليكِ بهذا الألبوم مجموعة من أفضل أنواع الأيلاينر بأسعار تناسب ميزانيتكِ.
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