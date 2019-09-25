6 مستحضرات مثالية... أضيفيها الى روتين العناية بجمالك هذا الخريف

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 سبتمبر 2019 05:16 مساءً - رائحة آسرة، بشرة ناعمة، شعر حيوي، مكياج جذاب... إذا كنت ترغبين في الحصول على هذه الميزات مع بداية فصل الخريف بقليل من مستحضرات الجمال، سنقدم لك في هذا المقال ستة مستحضرات مثالية، لتضيفيها الى روتين العناية بجمالك هذا الخريف.



عطر DSquared2 Wood Pour Femme

عطر DSquared2 Wood Pour Femme



إنه عطر حلو برائحة الفاكهة والأخشاب، سيمنحك لمسة دافئة هذا الخريف، وهو يرتكز على نغمات الياسمين والزنبق الأسود وخشب الأرز. سيشكل هذا العطر إضافة مميزة جداً الى روتين العناية بجمالك وإطلالتك هذا الخريف، فلا تترددي في تجربته.



Charlotte’s Magic Cream من Charlotte Tilbury

Charlotte’s Magic Cream من Charlotte Tilbury



عندما تنخفض مستويات الرطوبة خلال فصل الخريف، تتعرض بشرتك للجفاف بشكل سريع، لذلك لا تترددي في استخدام Charlotte’s Magic Cream من Charlotte Tilbury، فهو كريم مرطب للبشرة كثيف، يتغلغل في البشرة بسرعة ليمنحها الرطوبة الكافية ويحافظ عليها ناعمة وذات ملمس حريري.



Hourglass Arch Brow Micro Sculpting Pencil

Hourglass Arch Brow Micro Sculpting Pencil



تخفي نساء كثيرات، لا سيما الكسولات منهن، حواجبهن خلف النظارات الشمسية خلال الصيف، خصوصاً إذا لم يكن لديهن الوقت الكافي للاهتمام برسمة الحاجبين خاصتهن. إلا أن ذلك ليس خياراً صائباً خلال الخريف. بالتالي، فإن قلم تحديد الحواجب Hourglass Arch Brow Micro Sculpting Pencil، سيجعل مهمة تحديد الحاجبين سهلة جداً وسريعة.

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Kevyn Aucoin The Exotique Diamond Eye Gloss

Kevyn Aucoin The Exotique Diamond Eye Gloss



استمتعي هذا الخريف بتوهج رائع من خلال استخدام Kevyn Aucoin The Exotique Diamond Eye Gloss، الذي يمنح عينيك بريقاً ولمعاناً طبيعياً، خصوصاً أن صيحة العيون البراقة واللامعة اجتاحت منصات عروض الأزياء لخريف 2019.



Fenty Beauty by Rihanna Mattemoiselle Plush Matte Lipstick in Freckle Fiesta

Fenty Beauty by Rihanna Mattemoiselle Plush Matte Lipstick in Freckle Fiesta



تناسب الألوان الترابية كثيراً فصل الخريف، لذلك آن الأوان لإضافة بعض ألوان أحمر الشفاه الى خزانتك، في مقدمها البني المحمر الذي يحاكي أجواء الطبيعة في الخريف ويضفي على إطلالتك أناقة راقية وأنثوية.



Vernon François Re-Vamp Moisture Spray

Vernon François Re-Vamp Moisture Spray



بعد أشهر من تعرض شعرك للكلور وملح البحر، فقد آن الأوان لإيلاء شعرك الاهتمام الكافي ليستعيد لمعانه ونعومته وحيويته، من خلال استخدام رذاذ الشعر Vernon François Re-Vamp Moisture Spray، الذي سيعمل على تنعيم خصلات شعرك ويجعلها مفعمة بالحيوية.

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