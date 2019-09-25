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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 سبتمبر 2019 05:16 مساءً - لا يكتمل روتين العناية بالبشرة من دون استخدام ماسك الوجه، الذي يتوافر بتركيبات مختلفة تعمل على معالجة مشاكل البشرة بفعالية وبشكل سريع.
وفي ما يلي، فقد اخترنا لك أفضل ماسك للوجه من الماركات العالمية المعروفة، والذي سيقدم العناية اللازمة ببشرتك.
Dior Capture Totale Dreamskin 1-Minute Mask
إذا كنت لا تمتلكين الوقت الكافي للعناية ببشرتك، فإن ماسك الوجه هذا من ديور سيحقق الغاية المرجوة، إذا إن تركيبته سريعة المفعول ستؤمن العناية اللازمة ببشرتك، فهو يشتمل على حمض الغليكوليك الذي يعمل على تقشير البشرة خلال دقيقة واحدة.
Tatcha Violet-C Radiance Mask
يشتمل ماسك الوجه هذا من تاتشا، على مضادات الأكسدة وفيتامين ج، اللذين يعملان على إزالة البقع الداكنة والتصبغات، وتوحيد لون البشرة، مما يمنح بشرتك الإشراقة الطبيعية والتوهج. فإذا كنت تعانين من البقع الداكنة، فإن Tatcha Violet-C Radiance Mask سيشكل خياراً مثالياً لك.
Skinceuticals Phyto Corrective Masque
صُمم ماسك الوجه هذا خصيصاً للبشرة الحساسة التي كثيراً ما تعاني من التهيج والاحمرار، حيث يعمل على تهدئتها بشكل فوري، نظراً الى أنه يشتمل على المستخلصات النباتية، مثل الخيار والزعتر والزيتون، ليمنح بشرتك تأثيراً مهدئاً سريعاً.
Garnier SkinActive Moisture Bomb Sheet Mask
إذا كانت بشرتك بحاجة ماسة الى الترطيب، فإن ماسك الوجه هذا الغني بحمض الهيالورونيك وخلاصة الرمان هو الخيار الأفضل لك، فهو يتغلغل داخل البشرة ليمنحها الترطيب الكافي، فيخلصها من الجفاف والتشققات.
L'Oréal Paris Pure-Clay Detox and Brighten Face Mask
تعمل الأوساخ والزيوت الزائدة على البشرة على تضييق مسامات الجلد بشكل كبير، بالتالي فإن هذا الماسك من لوريال، الذي يشتمل على الفحم والطين المغربي والكاولين، سيساعدك في التخلص من الدهون والزيوت الزائدة والأوساخ المتراكمة على سطح البشرة، مما يعمل على توسيع المسامات وتنظيف البشرة بشكل تام.
Clinique Pep-Start Double Bubble Purifying Mask
لن يستغرق منك هذا الماسك سوى بضع دقائق من وقتك الصباحي، فهو يعمل على تنظيف البشرة وتنقيتها من الشوائب بشكل سريع، وبمجرد أن تشطفي وجهك بالماء، ستلاحظين أن بشرتك أصبحت لينة وندية وأكثر إشراقاً وتوهجاً.
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