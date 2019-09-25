كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 سبتمبر 2019 05:16 مساءً - لا تكتمل إطلالة النجمات على السجادة الحمراء من دون ألوان مناكير جذابة تلفت الأنظار ورسومات أظافر مميزة تحاكي آخر صيحات الموضة. فإلى جانب أساليب المكياج المتعددة وتسريحات الشعر المميزة، اعتمدت النجمات خلال حفل توزيع جوائز أيمي 2019، أساليب مختلفة لتزيين الأظافر، سنوجزها في هذا المقال، لتستوحي منها ما يعجبك.



مناكير بألوان مختلفة

مناكير بألوان مختلفة

لقد أصبح معروفاً أن اللافندر لون رائج جداً بين النساء عموماً والنجمات خصوصاً، من بينهن النجمة Hasley، التي اعتمدت المناكير اللافندر بلون فستانها نفسه، خلال إطلالتها على السجادة الحمراء لحفل Emmy Awards 2019. أما النجمة كيري واشنطن، فاعتمدت المناكير الأسود المرصع بالألماس، فبدت أظافرها في غاية الفخامة. النجمة ليريك روس Lyric Ross، جمعت المناكير الأسود اللامع والمعدني المتلألئ، في اتجاهين متناقضين، فإتت أظافرها بمظهر مثالي تناسب تماماً مع ثوبها الأنيق. كذلك، لم يغب لون الميتاليك عن أظافر النجمات، حيث اعتمدت كثيرات منهن المناكير الميتاليك، من بينهن Ava DuVernay وAnna Chlumsky، وهو لون ومثالي لإطلالة خريفية وشتوية أنيقة. الأمر نفسه بالنسبة الى المناكير الغليتر، الذي زين أظافر العديد من النجمات على السجادة الحمراء لحفل أيمي 2019، مما أضفى على أظافرهن جاذبية مطلقة. إضافة الى المناكير الأحمر البرتقالي الصارخ، الذي سيكون اتجاهاً بارزاً في خريف 2019.



رسومات أظافر مميزة

مناكير النجمات في حفل جوائز أيمي 2019

الى جانب ألوان المناكير المختلفة، اعتمدت العديد من النجمات خلال حفل جوائز أيمي 2019، رسومات أظافر مميزة، إذ إن النجمة ناتاشا ليون اعتمدت المناكير الأخضر الداكن المزين برسمة نصف قمر أبيض على قاعدة الظفر، وذلك بشكل هندسي مذهل. أما النجمة Dua Lipa فقد اعتمدت المناكير الفضي المزين بالأكسسوارات المرصعة، التي بدت في غاية الفخامة. في وقت اعتمدت النجمة Andra Day المناكير الوردي المزين بالرسوم الناعمة بلون اللافندر، فائقة الأنوثة. بدورها، زينت النجمة H.E.R، أظافرها بحروف اسمها، معتمدة المناكير الأبيض، فيما اعتمدت النجمة Anna Kendrick الأظافر الزهرية المتعددة الأبعاد، والمزينة باللون الفضي، مما شكل رسمة أظافر مميزة ولافتة. من جانبها، اعتمدت النجمة المتألقة جوليا روبرتس، مزيجاً من المناكير الأسود والذهبي اللذين شكلا رسمة أظافر في غاية الأنوثة والجمال.

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