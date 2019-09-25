حافظي على حاجبين كثيفين لملامح شابة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 سبتمبر 2019 05:16 مساءً - كلّما كانت الحواجب عريضة، بدت ملامح الوجه أكثر شباباً وإشراقاً. ولكي تحصلي على حاجبين كثيفين وعريضين، عليك العناية بهما لينموا بطريقة صحيّة وسريعة.



أسباب تساقط الحواجب



تقف أسباب كثيرة وراء تساقط شعر الحواجب وإحداث فراغات فيها. من أبرز هذه المشكلات بعض الأمراض الجلدية التي تصيب محيط العينين من جفاف وصدفية وأكزيما... وبعض الالتهابات التي تؤثر بشكل سلبي في صحة الحاجبين. بالإضافة إلى الحالة النفسية التي يمر بها الإنسان اذ أن التوتّر والإجهاد والإرهاق كلّها عوامل تؤدي إلى تساقط الحاجبين وعدم نموّهما بشكل صحيّ. كذلك بعض الأمراض الصحيّة مثل فقر الدم والخلل الهرموني في الجسم واضطرابات الغدة الدرقية...



وصفات طبيعية لنموّ الحواجب



1. وصفة زيت الجرجير

وصفة زيت الجرجير



يحتوي الجرجير على مكوّنات طبيعية تساعد في تعزيز قوة الشعر من جذوره. لتحضير هذه الوصفة انت بحاجة إلى باقة من الجرجير الطازج، تضعينها في الخلاط الكهربائي بعد غسلها جيداً حتى تحصلي على عصيرها. صفي الخلاط جيداً للحصول على العصير فقط واستخدميه كقناع على حاجبيك بعد فركهما به جيداً.



يمكنك اعتماد هذه الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

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2. وصفة الألوفيرا

وصفة الألوفيرا



يُعرف جل الألوفيرا بخصائصه المرطّبة والمغذية للشعر. استخدمي الجل قناعاً على حاجبيك تضعينه قبل الخلود إلى النوم ولا حاجة لغسلهما.

يمكنك اعتماد هذه الوصفة بشكل يومي حتى تحصلي على النتيجة المرجوة.



3. زيت الزيتون والثوم

زيت الزيتون والثوم



يحتوي الثوم على فيتامينات ومعادن تساعد في نموّ الشعر بشكل صحيّ وسريع منها الفيتامين B6 والمغنيسيوم والكالسيوم والزنك والكبريت وغيرها. لتحضير هذه الوصفة أنت بحاجة إلى فصّ من الثوم وملعقة طعام من زيت الزيتون. اهرسي الثوم جيداً واخليطه مع الزيت حتى يصبحان مزيجاً واحداً. استخدمي المزيج لفرك حاجبيك يومياً حتى تحصلي على النتيجة المطلوبة.



4. وصفة الزيوت الطبيعية

الزيوت الطبيعية



دخلت الزيوت الطبيعية في مجال العناية بالبشرة والشعر واستطاعت أن تثبت مدى فعليتها في معالجة الكثير من المشكلات التي تهدد صحتهما.

ضعي في وعاء نظيف مقدار فنجان من زيت جوز الهند وكمية مماثلة من زيت الخروع وأخرى من زيت اللوز. اخلطي الزيوت جيداً حتى تحصلي على مزيج واحد تستخدمينه لفرك حاجبيك يومياً قبل النوم. اتركي الحاجبين منقوعين حتى الصباح ثم تخلّصي من بقايا الزيوت بواسطة المناديل المبلّلة.

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