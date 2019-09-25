للمرأة الخمسينية.. هذه أجمل العطور

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 سبتمبر 2019 05:16 مساءً - تأتي العطور بتركيبات مختلفة ومتنوّعة، بعضها يكون مناسباً لكلّ الأوقات والأعمار، فيما تأتي روائح أخرى بتركيبة مخصّصة لفئة عمرية معيّنة. عادة ما تأتي تركيبة العطور المخصّصة للشابات المراهقات ناعمة وبمكوّنات منعشة من الحمضيات والأزهار الخفيفة، في حين تكون عطور السيدات الناضجات أكثر ميلا الى النغمات الشرقية والفانيليا والعنبر والياسمين...

إليكِ مجموعة عطور فخمة تناسب السيدة الخمسينية وما فوق:



1. عطر CHANEL Coco Mademoiselle Eau de Parfum

عطر CHANEL Coco Mademoiselle Eau de Parfum



يُعتبَر هذا العطر من أكثر العطور مبيعاً في علامة شانيل. يأتي بتركيبة شرقية- زهرية ويتألف من مقدمة غنية بروائح البرتقال واليوسفي وبراعم البرتقال والبرغاموت. أما قلب العطر فيتكون من خلاصة الميموزا والياسمين والورد التركي، فيما تتركز قاعدته على روائح التونكا والباتشولي والفانيليا ونجيل الهند والمسك الأبيض.



2. عطر YSL Elle

عطر YSL Elle



هو عطر زهري-خشبي-مسك تم إصداره في العام 2007، يتألف من مقدمة من عطر الليمون والفاوانيا والليتشي، ومن قلب غني بروائح الياسمين والفلفل الوردي والورد والفريزيا. أما قاعد العطر فتتكون من نجيل الهند والباتشولي وأخشاب الأرز والأمبريت.



3. عطر Lancôme La Vie Est Belle L’eau de Parfum Intense

عطر Lancôme La Vie Est Belle L’eau de Parfum Intense



يأتي هذا العطر من لانكوم بتركيبة زهرية-فواكه، تم إصداره في العام 2015 وهو يتألف من مقدمة برائحة البرغاموت والبرتقال والكمثري وبراعم الكشمش والفلفل الوردي. أما قلب العطر فيتكوّن من مسك الروم وزهور السوسن وبراعم البرتقال والفل، في حين تغتني قاعدته بخلاصة البندق والكريمة المخفوقة.

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4. عطر Nina Ricci Mademoiselle Ricci

عطر Nina Ricci Mademoiselle Ricci



أطلقت علامة نينا ريتشي هذا العطر في العام 2012 وهو عطر زهري-خشبي- مسك. تأتي مقدمة العطر بتركيبة الورد البري والفلفل الوردي وتوت العليق، في حين تفوح من قلبه روائح ثمار الورد والغار وتغتني قاعدته بالأخشاب والمسك والعنبر وأخشاب الأرز والبنفسج.



5. عطر Chloé Love Story

عطر Chloé Love Story



عطر زهري مع مقدمة غنيّة بزهر البرتقال والبرغاموت والجريب فروت والليمون والكمثري، وقلب تفوح منه روائح براعم البرتقال والورد والكشمش الأسود والخوخ. أما قاعدة العطر فتتكون من المسك وأخشاب الأرز وأخشاب الكشمير والباتشولي.



6. عطر Paco Rabanne Lady Million

عطر Paco Rabanne Lady Million



عطر زهري-فواكه من باكو ربان، أطلقته العلامة في العام 2010. يتألف من مقدمة برائحة زهر البرتقال والليمون وتوت العليق، وقلب تتركّز فيه نفحات الياسمين وزهرة البرتقال الأفريقي والجاردينيا. أما قاعدة العطر فتتكون من الباتشولي والعسل الأبيض والعنبر.

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