إطلالات الفنانات في حفلات اليوم الوطني السعودي89

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 سبتمبر 2019 05:16 مساءً - شهد العديد من مناطق السعودية عدة حفلات منظَّمة، حملت شعار "همة حتى القمة"، والتي كانت في إطار فعاليات موسم اليوم الوطني، ضمن "مواسم السعودية" الـ11، وبلغت مدة الموسم خمسة أيام متتالية، اشتملت على العديد من الفعاليات الترفيهية، وفي مقدِّمتها الحفلات الغنائية، وأحيا الحفلات عدة نجوم من الخليج والوطن العربي. وقد جمعنا لكِ إطلالاتهم المحتشمة والأنيقة لتشاهدي أجملها.

الفنانة داليا المبارك

تميزت داليا مبارك خلال حفلها في حائل بفستان أبيض مطرز بالفضي من الأعلى، ومزيَّن بزهور حمراء عند منطقة الأكتاف وفي الأسفل، وزُيِّنَ بالأزرق والأخضر من الأسفل، وكان من تصميم المصممة ميرنا الحاج، واهتمَّت بمكياجها الناعم فاطمة الدوسري، وزينت شعرها خبيرة الشعر جميلة، في حين ارتدتْ وعد في جدة فستانًا واسعًا بأكمام شفافة مزيَّنًا بعدة نقوش، وتزينت أصالة نصري في تبوك بإطلالة مستوحاة من لون العلم الأخضر صُمِّمَتْ بأكمام طويلة بقَصَّة كتف مميزة.

الفنانة أحلام

بينما أطلَّت أحلام خلال حفلها في العاصمة السعودية بفستان أبرز نحافتها بشكل واضح، وقد صُمِّمَ باللون الأخضر اللامع، وزُيِّنَ بحزام خصر وأكمام شفافة بفتحة واسعة، وتجمَّلت شمس في حفل الخرج بفستان أنثوي لامع بأكمام شفافة وحزام محدِّد للخصر ووشاح مصنوع من قماش الشيفون، فيما اختارت بلقيس من خلال حفلها في بريدة فستانًا أصفر بأكمام منفوخة مزيَّنًا بعدة نقوش وقَصّات من نفس القماش، أما نوال الكويتية فظهرت في الدمام بفستان بنفسجي محتشم مزيَّن بلمعة وريش.

الفنانة وعد

وفي حفل جيزان جاءت أنغام بفستان ضيق مزيَّن بلمعة من تصميم زياد نكد، واهتمَّت بشعرها المموَّج خبيرة الشعر رينا، وقام بعمل مكياجها الأنثوي محمد حداد، وتميزت شمة حمدان بحفل القطيف بفستان أسود مزيَّن بفصوص وفتحة واسعة في الأكمام، وكان من تصميم مريم الخلف، ومكياجها الملون بألوان داكنة كان من صنع خبيرة التجميل هميز بنجابي، أما شيرين عبد الوهاب فتألقت في جدة بفستان أبيض ضيق مزيَّن بوشاح وعدة فصوص تجمِّله بطريقة أنيقة.