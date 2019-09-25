إليكِ أجمل اكسسوارات الشعر لخريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 سبتمبر 2019 05:16 مساءً - مع قدوم فصل الخريف تسارع العديد من السيدات إلى شراء الملابس الشتوية الأنيقة والمميزة، وبالطبع ما من شيء أجمل من تبديل الخزانة من صيفية إلى شتوية، خاصة في بداية الموسم.

وبطبيعة الحال الأمر نفسه ينطبق على الاكسسوارات التي لا بدّ من اختيار الأجمل والأفضل منها لإطلالات الخريف. وهذا الموسم، برزت اكسسوارات الشعر بكثرة في العديد من عروض الأزياء، كما قدمتها دور الأزياء العالمية لتزيني إطلالاتك الخريفية بتصاميمها المتنوعة وبألوانها المميزة والجذابة.

وعلى اعتبار أن اكسسوارات الشعر من الموضة التي رافقتنا هذا الصيف، سترافقنا أيضاً لخريف 2019 لكن بتصاميم مختلفة وبأقمشة شتوية تناسب أجواء الخريف.



اكسسوارات للشعر من Fendi اكسسوارات للشعر من قماش الفرو الأسود من Fendi

بإمكانك أن تشعري برائحة الخريف عندما تنظرين فقط إلى هذه القطعة المميزة من Fendi. فقد جاءت باللون الأسود القاتم المناسب للأجواء الشتوية وبقماش الفرو بالكامل، وبالتالي تناسب برد الشتاء وملابسه الدافئة.

ننصحك باختيارها مع إطلالة باللون الرمادي، ونسقي معها حقيبة يد باللون الأسود مزينة بالفرو، كما اختاري حذاء أسود أيضاً.



اكسسوارات للشعر من Dolce and Gabbana اكسسوارات للشعر من Dolce and Gabbana

بالطبع أصبحت تعرفين أن اللؤلؤ هو ترند هذا الموسم، فموضته التي لا تبطل سنراها بشكل أكبر في الخريف. ولذا اختارت Dolce and Gabbana اكسسوارات للشعر مزينة باللؤلؤ لخريف 2019.

تصميم هذه القطعة المميز سيجعلها خيار الكثيرات خاصة وأن أحجار الماس الصغيرة قَسَمت بين كل حبة لؤلؤ وأخرى، فأضفت فخامة عليها أكثر.



اكسسوارات للشعر من Miu Miu اكسسوارات للشعر مرصعة بالماس من Miu Miu

هذه القطعة حازت على إعجابنا بشدة، فأحجار الماس التي رُصعت بها قادرة على منح أي إطلالة بسيطة أو رسمية فخامة وأناقة إضافية.

ننصحك باختيار هذه القطعة مع فساتين السهرة ذات الألوان القاتمة مثل الكحلي، الأخضر الغامق والأسود، ولا تنسي أن تختاري أيضاً حقيبة يد مرصعة بالماس. موضة حقيبة "القمر" على طريقة كيندال جينر .. شاهديها سكارف ملون لإطلالة العودة إلى المدرسة

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