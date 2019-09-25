دليلك لارتداء البدلة الرسمية دون ربطة عنق

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 سبتمبر 2019 05:16 مساءً - رابطة عنق في منتصف الصدر، تقترب من حافة البنطال، وقميص بياقة عريضة ومستقيمة، وسترة "جاكت" بأطوال مناسبة، ذلك هو رؤيتنا ومفهومنا المتبع عن ارتداء البدلة الرسمية، ولكن هل يمكن ارتداء بدلة رسمية دون رابطة عنق؟

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بدل إيطالية 2019

يتولد عن البعض انطباع بأن من يرتدي بدلة بلا رابطة عنق هو إنسان كسول أو سطحي ومتمرد ولا تهتم بالآخرين وغير جدير بالثقة، لمجرد أنك قد ذهبت إلى حدث مهم أو مناسبة رسمية مرتديا بدلة بدون ربطة عنق، ولكن إذا لم تكن من محبي رابطات العنق فإليك الطريقة المثالية لتبدو بدلتك بمظهرها الرسمي دون أن ترتدي رابطة العنق.