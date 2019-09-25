أجمل فساتين محتشمة من أسبوع الموضة في ميلان

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 سبتمبر 2019 05:16 مساءً - تكثر المناسبات والاحتفالات خلال العام ، فتبحث المحجبات عن فساتين محتشمة واطلالات أنيقة . وخلال أسابيع الموضة عرضت عدد من دور الازياء مجموعة فساتين كم طويل. فمثلاً ها هو أسبوع الموضة في ميلانو يبرهن على حرص دور الأزياء الإيطالية على إرضاء الزبونات العربيات بتقديم موديلات أنيقة وساترة تناسب المحجبات.

شاهدي أحدث موديلات فساتين للمحجبات من عروض الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020.





فساتين أحادية اللون من أسبوع ميلانو



كانت نجمة عروض أسبوع ميلانو كونها من القطع سهلة التنسيق، قدمت ماركة إيترو Etro فستان أبيض مزدان بالكشاكش الناعمة حول الرقبة نُسق مع صدرية مزخرفة وحزام عريض من نفس النمط، وفي مجموعة فيرساتشي Versace أحببنا الفستان متوسط الطول Midi dress ذي الأكمام المنفوخة.





فساتين مزخرفة موضة 2020

Maryling



تتجلى صيحة هذا الموسم في الفساتين المزخرفة محتشمة القصة وصادفنا أجمل التصاميم لدى Maryling والتي قدمت موديلات تميزت بالتصاميم المتداخلة ولكنها تميزت بالألوان شديدة التناغم، فيما أكتفت ماركة ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti بمزج نغمات الوردي الصارخ مع البرتقالي الجرئ والنتيجة قطع صيفية بإمتياز ستنعش إطلالتك.





فساتين بموديل القميص موضة ربيع 2020



قدمت دور الأزياء العالمية تصاميم مريحة وعملية من الفساتين المستوحاة من ستايل القميص، وفي مقدمتها ماركة بيتر بيلوتو Peter Pilotto التي كشفت عن تصميم طويل يغطي الكاحل سيلائم إطلالات المحجبات، كما لفتنا الفستان غير متماثل الحواف المستوحي من قصة المعطف من توقيع ماركة Genny وننصحك بتنسيقه مع بوط طويل لتحويله لقطعة تناسب ستايلك المحافظ.



فساتين بياقات عالية للمحجبات



لاحظنا الحضور الأنيق للفساتين المصممة بياقات عالية والتي تؤمن اللوك المحتشم لكل إمرأة محجبة، وتنوعت الموديلات بين الفساتين المطبعة بالورود من لويزا بيكاريا Luisa Beccaria والتي تخدم إطلالات النهار، والقطع اللماعة من مجموعة Aigner الأنسب للسهرة.

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