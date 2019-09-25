فساتين كم طويل للمحجبات موضة 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 سبتمبر 2019 05:16 مساءً - أصبحت فساتين المحجبات من موديلات الأزياء الرائجة جداً في الآونة الأخيرة وكثير من السيدات يفضلن اللجوء إليها لكونها تمزج بين الراحة والعملية.

لم تخلو عروض أسبوع الموضة في نيويورك من الفساتين كم طويل والقصات الفضفاضة التي تأتي في صالح المحجبات أو اللواتي يفضلن الإطلالات الساترة.

تنوع كبير شهدته مجموعات الأزياء الجاهزة ربيع وصيف 2020، جمعنا لكِ منه أجمل الموديلات ونخبرك بما يخفي عيوب جسمك.



فساتين بأكمام منفوخة

Dennis Basso



داعي للتأكيد على أنها من أبرز إتجاهات موضة 2020، الميزة الأساسية بها تتلخص في كونها من الموديلات التي تخفي الذراعين الممتلئين، لا يفوتك مطالعة القطع التي جلبناها لكِ من مجموعات ساشين آند بابي Sachin & Babi ودينيس باسو Dennis Basso.





فساتين مزينة بالورود المطبعة أو المطرزة

Brandon Maxwell





لن تستطيعي أن تتجاهلي موضة الفساتين الموردة هذا الموسم سواء المطرزة مثل تصميم مونيك لولييه Monique Lhuillier وتاداشي شوجي Tadashi Shoji أو المطبعة مثل الموديل الموقع من بادجلي ميشكا Badgley Mischka، أحرصي على إعتمادها لإطلالة مغلفة بالأنوثة ولتخفي نحافة قامتك.





فساتين كم طويل للمحجبات من انستقرام الفاشينيستا لكشخة عيد الفطر

Oscar De La Renta





فساتين من وحي الجلابيات الفضفاضة



كتسحت موضة الفساتين المستوحاة من الثقافة الشرقية منصات عروض أسبوع نيويورك، وتألقت عارضات أوسكار دي لا رنتا Oscar de La Renta وبادجلي ميشكا Badgley Mischka بأجمل الموديلات الأقرب لستايل الجلابيات والقفاطين، أستعيني بواحد منها لتضمني إطلالة محتشمة تخفي جميع عيوب الجسم.



فساتين عالية الخصر

Noon by Noor



أولت ماركات كثيرة مثل براندون ماكسويل Brandon Maxwell ودينيس باسو Dennis Basso ونون باي نور Noon by Noor إهتمامًا كبيرًا بالفساتين عالية الخصر سواء المخصصة للنهار أو للسهرات، وجميعها يناسب قصيرات القامة حيث تساهم في منح القامة مظهر ممشوق ومثالي.

تابعي ايضاً:

إطلالات محجبات بألوان جريئة.. هل تجرؤين على اعتمادها؟

Advertisements

فساتين ربيع 2020 للمحجبات.. خيارات مميزة ستعجبكِ!

للمحجبات: موديلات ملابس كاجوال لخريف 2019 تناسبكِ من أشهر الماركات