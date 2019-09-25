كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 سبتمبر 2019 05:16 مساءً - كل أنظار الصبايا اللاتي يرتدين العبايات بشكل يومي، موجهة نجو صيحات عبايات خريف 2019، فلم يعد هناك وقت كبير يفصلنا عن هذا الموسم المميز.

وبموديلات أنيقة وخامات ثقيلة إلى حد ما، مع تصميمات مميزة وتطريزات مختلفة ومترفة تناسب الخريف، إليكِ 5 صيحات عبايات خريف 2019، من أشهر الماركات.





موضة العبايات مع الجيوب الكبيرة

موضة العبايات مع الجيوب الكبيرة





هذا الخريف سوف نجد الكثير من التصميمات الفخمة والمترفة مع الجيوب الكبيرة، والتي ستتميز بتطريزاتها اللافتة التي تناسب الخامات الثقيلة لعبايات 2019، كهذا الموديل من عبايات Hind Abaya، مع تطريزات الخرز الأزرق على الجيوب والياقة، نسقي معها حجابًا أسود، ولكن اختاري الكلتش أو الشنطة من ألوان تطريزات الجيوب.





العبايه البليزر آخر موضة

العبايه البليزر آخر موضة





من التصميمات التي نتوقع أنها ستعجب الكثير من الصبايا في خريف 2019، هي موديلات العبايات البليزر، بعد أن هيمنت موضة البليزر بشكل عام على عالم الموضة، كالعبايه من My Line ماي لاين، مع تصميم الألوان المتدرج بطريقة الأومبريه، لاطلالة ناعمة.

العبايه مع الياقه الكبيرة

العبايه مع الياقه الكبيرة





واحدة من أكثر الصيحات التي ننصحكِ بأن تكون بخزانتِك، فلم تعد تقتصر العبايات على الموديل الفخم المطرز، بل سوف نجد لعبًا واضحًا بالتصميمات، مثل الياقة العريضة، كالتي شاهدناها بالعبايه السوداء من Fea Line، بسيطة وهادئة ومناسبة للكثير من مشاويركِ النهارية، نسقي معها ما تشائين من الاكسسوارات الملونة، ولكن يفضل أن يكون الحجاب قصيرًا وبالألوان المحايدة، ليُبرز جمال ياقة العبايه.

Advertisements

عبايات مع لمسات لامعة ملونة

عبايات مع لمسات لامعة ملونة





ألوان الخريف كالأخضر العشبي أو الأصفر الخردلي، يمكنكِ اختيارها بتصميمات أنيقة بالعبايات، كهذا الموديل المميز من ABayaby_aj، مناسبة لمشاوير ما بعد الظهر، نسقيها مع الكعب العالي، والشنطة الميني.

اقرأ أيضاً:

عبايات ناعمة وتنسيقات مميزة من حنين الصيفي