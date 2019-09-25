- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 سبتمبر 2019 05:16 مساءً - كل أنظار الصبايا اللاتي يرتدين العبايات بشكل يومي، موجهة نجو صيحات عبايات خريف 2019، فلم يعد هناك وقت كبير يفصلنا عن هذا الموسم المميز.
وبموديلات أنيقة وخامات ثقيلة إلى حد ما، مع تصميمات مميزة وتطريزات مختلفة ومترفة تناسب الخريف، إليكِ 5 صيحات عبايات خريف 2019، من أشهر الماركات.
موضة العبايات مع الجيوب الكبيرة
هذا الخريف سوف نجد الكثير من التصميمات الفخمة والمترفة مع الجيوب الكبيرة، والتي ستتميز بتطريزاتها اللافتة التي تناسب الخامات الثقيلة لعبايات 2019، كهذا الموديل من عبايات Hind Abaya، مع تطريزات الخرز الأزرق على الجيوب والياقة، نسقي معها حجابًا أسود، ولكن اختاري الكلتش أو الشنطة من ألوان تطريزات الجيوب.
العبايه البليزر آخر موضة
من التصميمات التي نتوقع أنها ستعجب الكثير من الصبايا في خريف 2019، هي موديلات العبايات البليزر، بعد أن هيمنت موضة البليزر بشكل عام على عالم الموضة، كالعبايه من My Line ماي لاين، مع تصميم الألوان المتدرج بطريقة الأومبريه، لاطلالة ناعمة.
العبايه مع الياقه الكبيرة
واحدة من أكثر الصيحات التي ننصحكِ بأن تكون بخزانتِك، فلم تعد تقتصر العبايات على الموديل الفخم المطرز، بل سوف نجد لعبًا واضحًا بالتصميمات، مثل الياقة العريضة، كالتي شاهدناها بالعبايه السوداء من Fea Line، بسيطة وهادئة ومناسبة للكثير من مشاويركِ النهارية، نسقي معها ما تشائين من الاكسسوارات الملونة، ولكن يفضل أن يكون الحجاب قصيرًا وبالألوان المحايدة، ليُبرز جمال ياقة العبايه.
عبايات مع لمسات لامعة ملونة
ألوان الخريف كالأخضر العشبي أو الأصفر الخردلي، يمكنكِ اختيارها بتصميمات أنيقة بالعبايات، كهذا الموديل المميز من ABayaby_aj، مناسبة لمشاوير ما بعد الظهر، نسقيها مع الكعب العالي، والشنطة الميني.
اقرأ أيضاً:
عبايات ناعمة وتنسيقات مميزة من حنين الصيفي
|
موديلات عبايات مع أكمام ناعمة موضة 2019
كانت هذه تفاصيل خبر 5 صيحات عبايات خريف 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.