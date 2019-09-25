كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 سبتمبر 2019 05:16 مساءً - دانية الشافعي مذيعة سعودية حصدت في مسيرتها العديد من الجوائز، وقدمت مهرجانات وفعاليات على قنوات MBC، كما أنها تمتلك قناة خاصة بها على موقع اليوتيوب، وتقدم من خلالها برنامجًا منوعًا يحمل اسم "هرجة دانية"، وتعرض فيه عدة أفكار ومواضيع تهمُّ العديد من شرائح المجتمع.

أزياء شبابية وتنسيقات أنيقة من وحي دانية الشافعي

ولاهتمامها الدائم بمظهرها وتميزها في اختيار الألوان والموديلات المختلفة التي تظهر بها، وتنسيقاتها الرائعة كذلك، جمعنا لكِ آخر إطلالاتها لتُلهمك أفكارًا متميزة في مظهرك. ارتدت دانية تنورة بزهور سوداء وجاكيت أسود بحزام لإطلالة رسمية، وظهرت بتنورة نمرية بفتحة جانبية مع بلوزة بيضاء، وتألقت بتنورة حمراء بنقشات بيضاء ونقشات بتدرجات اللون الأحمر وبلوزة بيضاء شبابية، وتجملت ببنطال من الجلد الأسود وجاكيت أسود وربطة عنق برتقالية، واختارت تنورة سوداء بكسرات مع تيشيرت أبيض وجاكيت جلد، وأطلت بتنورة سوداء مزينة بالأبيض بفتحة جانبية مع بلوزة بيضاء بكشكشة، وارتدت كذلك تنورة سوداء بطبعات من تدرجات اللون البرتقالي وبلوزة بيضاء مع جاكيت أسود جلد، وتميزت بتنورة خفيفة زرقاء بطبعات وفتحة جانبية مع بلوزة بيضاء وقبعة سوداء، ونسقت تنورة من الجينز الفاتح مع بلوزة سوداء ومعطف أسود.

أزياء شبابية وتنسيقات أنيقة من وحي دانية الشافعي

وعن الفساتين فظهرت بفستان أسود بطبعات زيتية، وتألقت بفستان أزرق طويل للمناسبات الضخمة، وارتدت فستانًا أبيض يزينه قماش أسود بطريقة عصرية وأكملته بجاكيت أسود جلد، وتجملت بفستان قصير بأكمام طويلة مزين بزهور، كما اختارت فستانًا أبيض بربطة خصر لتصميم مميز يناسب الشابات وأكملت أناقته بجاكيت رسمي سكري، وأطلت بفستان أسود بأكمام طويلة وقصَّة مميزة في الأسفل تزينه نقشات باللون الزهري.