شنط يد نسائية موضة ربيع 2020 من أسبوع نيويورك

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 سبتمبر 2019 05:16 مساءً - حرصت دور الأزياء العالمية على تقديم تشكيلة منوعة من أجمل التصاميم خلال عروض أسبوع الموضة في نيويورك للأزياء الجاهزة موسم ربيع 2020.
شنط يد مطبعة بالرسومات
من خلال إلقاء نظرة سريعة على عروض أسبوع نيويورك ستلاحظين حرص عدد من الماركات على تقديم شنط اليد المزينة بطبعات ورسومات مثل القطع التي زينت اطلالات عارضات كيت سبيد Kate Spade وZimmermann.
شنط يد متوسطة الحجم
تأتي موضة شنط الكتف متوسطة الحجم في صالح قصيرات القامة، وشهدت عروض ربيع 2020 حضور كبير لموديلات كفيلة لإضفاء التجدد على اطلالتك خاصة الموديلات التي تحمل توقيع Libertine وبروينزا شولر Proenza Schouler وأوسكار دي لا رنتا Oscar de La Renta.
شنط مزودة بيد صغيرة
يبدو أن صيحة الشنط المزودة بيد صغيرة خاصة على شكل سوار ذهبي سترافقنا في العام القادم بعد أن أدرجت ماركات شهيرة موديلات منوعة منها ومن جهتنا أحببنا الحقيبة دائرية الشكل من توقيع بادجلي ميشكا Badgley Mischka وحقيبة توري بورش Tory Burch وحقيبة غابرييلا هيرست Gabriela Hearst.
شنط يد صغيرة الحجم
لاتزال موضة الشنط الصغيرة متصدرة مشهد الموضة أختاري موديل أبيض كما في مجموعة كيت سبيد Kate Spade ونسقيه مع بدلة رسمية لإطلالات المكتب أو يمكنك الإستعانة بواحدة من حقائب Coach 1941 لتكملي إطلالة كاجوال لطلعة نهارية أنيقة.
شنط يد شفافة موضة ربيع 2020
جددًا تثبت شنطة اليد المصممة بخامات شفافة حضورها على خشبات عروض أسبوع الموضة في نيويورك، بعض الماركات قدمتها بأحجام كبيرة مثل تصميم فيليب بيلين 3.1 Phillip Lim، وأدرجتها أسماء آخرى مثل براندون ماكسويل Brandon Maxwell بحجم صغير مزود بسلسال رفيع وطويل يمكنك من حملها عبر الجسم.
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