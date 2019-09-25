غادرت الفنانة إلهام شاهين مهرجان الجونة السينمائي، المنعقد حاليًا بدورته الثالثة، متجهة إلى بيروت لحضور العرض الخاص لفيلم "بالصدفة"، والذي يقام اليوم بسينما سوق بيروت سينما سيتي، وهو من بطولة الفنانة اللبنانية كارول سماحة.
وعبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، نشرت كارول سماحة صورة تجمعها بالفنانة إلهام شاهين، وبعض من صناع العمل، معلقة عليها: "من كل قلبي بتشكرك حبيبتي إلهام، حضورك من مصر خصيصًا لتشاركينا الفرحة بافتتاح فيلم بالصدفة شرف إلنا".
وتابعت كارول: "في الصورة مع الكاتبة القديرة الصديقة كلوديا مرشليان، والممثلة والكاتبة المتألقة كارين رزق الله، الصورة الثانية مع فريق العمل.. الممثلين بديع أبو شقرا باميلا الكيك والمخرج".
يشارك "كارول" بطولة فيلم "بالصدفة" كل من بديع أبو شقرا، وباميلا الكيك.
"بالصدفة" تأليف كلوديا مرشليان ومن إخراج باسم كريستو.
كانت هذه تفاصيل خبر إلهام شاهين تغادر "الجونة" لحضور العرض الخاص لـ"بالصدفة".. وكارول سماحة: بتشكرك حبيبتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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