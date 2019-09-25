منها تحسين الهضم والوقاية من أمراض القلب.. تعرف على 6 فوائد للرمان

يعتبر الرمان من أكثر الفواكة الصحية، لاحتوائه على مجموعة من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، كما له العديد من الفوائد للحامل، حيث يعمل على تحسين عملية نمو دماغ الجنين، ومن فوائد الرمان كما ذكرها موقع "سبوتينك".

تحسين عملية الهضم

يساعد عصير الرمان على تحسين عملية الهضم، والتخفيف من الالتهابات المعوية، التهاب القولون والأمعاء.

السرطان

يقلل الرمان من خطر الإصابة بالسرطان عن طريق تثبيط نمو الأورام.

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أمراض القلب

يساعد الرمان على الوقاية من أمراض القلب وذلك لاحتوائه على حمض البيونيسيك، حيث إن الرمان وعصيره بشكل خاص يساعدان على تحسين مستويات الكوليسترول.

تحسين المناعة

يساعد الرمان على تحسين المناعة مما يساعد على الوقاية من الأمراض المختلفة.

الإسهال

الرمان مهم في حالات الإسهال الحاد فهو يساهم في الشفاء منها.

الجراثيم

يقوم الرمان بمحاربة الجراثيم بفضل احتوائه على المضادات الحيوية.