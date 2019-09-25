الناشطة السويدية المدافعة عن المناخ جريتا تونبري تفوز بجائزة نوبل البديلة

فازت الناشطة السويدية جريتا تونبري المهتمة بالتغيرات المناخية، بجائزة رايت ليفليهود المعروفة أيضا باسم جائزة نوبل البديلة، اليوم الأربعاء من ضمن 4 فائزين.

وأعلنت مؤسسة "رايت ليفليهود" المانحة للجائزة في بيان لها اليوم، أن تونبري فازت بالجائزة "بفضل المطالب السياسية الملهمة والموسعة بتحرك عاجل بشأن المناخ يعكس الحقائق العلمية"، وفقا لما جاء بوقع "سكاي نيوز عربية".

ووجهت تنوبري صاحبة الـ 16 عاما انتقادا لزعماء العالم الاثنين الماضي، قائلة إنهم لا يتصدون لتغير المناخ، جاء ذلك خلال كلمتها في مستهل قمة للمناخ في الأمم المتحدة في نيويورك.

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وكانت تونبري بدأت منذ عام احتجاجات فردية أمام البرلمان السويدي، وألهمت العديد من الشباب للنزول إلى الشوارع في أنحاء مختلفة من العالم يوم الجمعة لمطالبة الحكومات المشاركة في القمة بالتحرك العاجل.

وتقاسمت تونبري الجائزة مع دافي كوبيناوا أحد سكان البرازيل الأصليين، والمتحدث باسم قبيلة يانومامي وقوه جيان مي المحامية الصينية المدافعة عن حقوق المرأة وأمينة حيدر الناشطة المدافعة عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

وقالت المؤسسة في بيانها "نكرم من خلال جائزة رايت ليفليهود لعام 2019 أربعة من أصحاب الرؤى العملية الذين مكنت قيادتهم الملايين من الدفاع عن حقوقهم الأصيلة والسعي نحو مستقبل ملائم لمعيشة الجميع على كوكب الأرض".

وأوضحت أن كل من الفائزين الأربعة سيحصل على جائزة نقدية قيمتها مليون كرونة سويدية "103 آلاف دولار".